Furcsa gondolat foglalkoztatja a svéd kutatókat, akik azt vizsgálják, hogy mások izzadságszagát érdemes lehet-e szorongáscsökkentésre használni. A tudósok szerint az emberi verejtékmirigyben található illatanyag aktiválja az érzelmekhez kapcsolódó agyi pályákat, és azokra nyugtató hatással van.

Az izzadságszag segíthet a szorongásoldásban.

Fotó: GettyImages

Miért és hogyan szagolunk?

A szaglás kiemelt szerepet játszik a túlélésben. A csecsemők első érzékelésként a szaglást használják, amellyel kapcsolódhatnak az új környezetükhöz. Az újszülöttek kifinomult szaglása támogatja őket anyjuk és az anyatej megtalálásában és azon keresztül ismerik fel gondozóikat, később pedig szociális eszközként használják - magyarázta Klio Maniati vegyészmérnök és parfümkészítő a BBC-nek.

A szaglószervünk számos területen támogatja a létezésünket. Segít kiszagolni a veszélyt is, például a romlott ételt vagy a füstöt, ami tüzet jelent, de az emlékezésben is fontos szerepet játszik. Az orrunk az az érzékszervünk, amely leginkább segít előhívni az emlékeket, így baljóslatú helyzetben életfontosságú információkat hívhat elő. Sőt, a szimatolás az ízlelés alapvető eszköze is.

Az illatanyagokat az orr felső részén található receptorok érzékelik. Az ezekből érkező jelek a limbikus rendszerbe kerülnek, abba az agyi régióba, amely az emlékezésért, az érzelmekért és az ösztönös viselkedésért felel.

Mégis mit akarnak a tudósok a testszaggal?

A svéd kutatók feltevése szerint az emberi testszag elárulhatja az érzelmi állapotunkat, sőt, akár hasonló reakciókat is kiválthat azokból, akik megérzik azt.

Egy előzetes tanulmányban a szakemberek önkénteseket kértek arra, hogy vegyenek mintát a hónaljuk izzadságából miután ijesztő vagy vidám filmet néztek. Ezeket később megszagoltatták néhány, szociális fóbiában szenvedő nővel, mialatt azok a mindfulness-t, azaz a tudatos jelenlétet gyakorolták. A 48 résztvevő egy része testszagot, míg a kontrollcsoportba tartozók tiszta levegőt "szagoltak".

A testszag talán nem is olyan undorító, mint azt sokan gondolják

Fotó: GettyImages

Az eredmény szerint azok, akik izzadságot szagoltak, jobban teljesítettek a terápián. A boldog és az ijedt emberek illata pedig ugyanolyan hatást váltott ki.

Elisa Vigna, a stockholmi Karolinska Institute vezető szerint

ez arra utalhat, hogy az emberi izzadságban olyan molekula van, ami segíthet a szorongásoldásban. Így a vizsgálataikat most már erre koncentrálják, bevonva olyan verejtékezők mintáit is, akik előzőleg érzelmileg semleges dokumentumfilmet néztek.

Mi az izzadság és mindig szaglik-e?

Az izzadtság szagtalan, kivéve a hónaljban és az ágyékon, ahol a verejtékmirigyek az egyénre jellegzetes testszagot termelnek. A bőr felszínén és a közeli szőrtüszőkön található baktériumok ezeket a vegyületeket lebontják, amellyel kialakul a szag. Ezek segítenek egyébként a párválasztásban. Amikor azt mondjuk, hogy két ember közt megvan a „kémia”, akkor alapvetően ezekre a testszagokra kiváltott, kölcsönösen pozitív, tudattalan reakciónkról beszélünk.

A szaglás és az érzelmi állapot között szoros a kapcsolat. A levendulát például már a középkorban is használták feszültségoldásra.

Ha elveszítjük azt a képességünket, hogy kiszagoljunk másokat, például a partnerünket és a gyermekeinket, az depressziót és az elszigeteltség érzését válthatja ki

- mondta Duncan Boak, a Fifth Sense munkatársa a BBC-nek. A jótékonysági szervezet célja felhívni a figyelmet a szaglási és ízlelési zavarokra.