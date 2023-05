A Jameson whiskeyt is bojkottálná Ukrajna

Ukrajna írországi nagykövete, Larisza Gerasko a népszerű Jameson whiskey bojkottjára szólított fel azt követően, miután az ír márka, ha csak korlátozott mértékben is, de elérhetővé vált az orosz piacon – számolt be róla a Russia Today.

A Jameson whiskey-t is bojkottálná Ukrajna.

Fotó: Shutterstock

A francia Pernod Ricard vállalat tulajdonában lévő Jameson tavaly év végén indította újra az értékesítést Oroszországban. A márka közleményében az állt, hogy meg kell védeni a helyi munkavállalóit, valamint hogy el tudja kerülni a szándékos csőd miatti jogi procedúrát.

Larisza Gerasko azonban elfogadhatatlannak tartja ezt az indoklást, és a felszólított mindenkit a Jameson bojkottjára mindeddig, ameddig teljesen ki nem vonulnak Oroszországból.

A vállalat meg akarja védeni néhány orosz alkalmazottat, miközben Oroszország ukránok tízezreit öli meg minden egyes nap

– fakadt ki a nagykövet vasárnap az ír médiának. Gerasko minden céget arra szólított fel, hogy azzal is támogassák Kijevet, hogy felhagynak az Oroszországgal való kereskedelemmel.

A nagykövet ünnepélyesen megfogadta, hogy nem vásárol több Jameson terméket, és felszólította az egyszerű fogyasztókat, valamint az éttermeket és kocsmákat is, hogy kövessék a példáját. Állítása szerint hetekkel ezelőtt megpróbálta közvetlenül a gyártóval tisztázni a kérdést, de nem kapott választ a megkeresésére.

Természetesen csalódottak vagyunk. Aggódunk, mert az Oroszországgal folytatott kereskedelemmel a vállalatok az orosz háborús gépezetet finanszírozzák

– nyilatkozta Gerasko.

A Pernod Ricard csoport az ír médiának elismerte a problémát, és ígéretet tett arra, hogy a következő hetekben rendezi azt. Elmondásuk szerint a vállalat célja, hogy a nemzetközi márkáink exportját úgy állítsa le, hogy közben biztosítsa csapatának jólétét és biztonságát, és egyúttal betartsák a helyi jogszabályokat is.

Továbbra is keményen dolgozunk azon, hogy megtaláljuk a legjobb megoldást erre a dilemmára

– írta közleményében a cég.

A Pernot Ricard vállalatcsoport tulajdonában jó néhány ismert szeszesital-márka található. A Jameson mellett többek között a svéd Absolut vodka, a Beefeater London, a Chivas Regal, a Havana Club, a Malibu, a Ballantine’s és mások.

A cégcsoport 2022 márciusában, nem sokkal az orosz–ukrán háború kitörése után állította le az Oroszországba irányuló exportját.

A múlt hónapban a vállalat elismerte, hogy újraindította az Absolut vodka oroszországi értékesítését is. A lépés az ukránok és svéd vezető tisztségviselők körében is visszatetszést váltott ki. Ulf Kristersson svéd miniszterelnök is elmondta, hogy nagyon meglepődött a hír hallatán. Az Absolut azonnal engedett a növekvő nyomásnak, beleegyezett abba, hogy ismét leállítja az exportot.