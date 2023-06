A gazdasági nehézségekre, valamint a természetes lemorzsolódás rendkívül alacsony szintjére hivatkozva a KPMG elbocsátja amerikai alkalmazottainak az 5 százalékát – írja a Financial Times.

Fotó: Shutterstock

A vállalatnak több mint 39 ezer alkalmazottja volt az Egyesült Államokban a legutóbbi pénzügyi évének végén, szeptember 30-án,

azaz az elbocsátásokkal közel kétezer ember veszíti el az állását.

A világ négy legnagyobb könyvelőcége közül elsőként februárban szintén a KPMG kezdte meg a létszámcsökkentést, akkor az amerikai alkalmazottainak mintegy 2 százalékát menesztette. Az elbocsátások most bejelentett körére a jelenlegi pénzügyi év hátralévő részében sor kerülne.

Nem volt könnyű döntés, ám úgy véljük, ez cégünk hosszú távú érdekeit, jövőben sikereit szolgálja

– indokolta a bejelentést a pénzügyi óriás. A KPMG-én kívül más könyvvizsgáló és tanácsadó vállalatok is csökkentették a létszámukat az idei év második felére várt recesszióra készülve. Áprilisban az EY amerikai részlege szintén a munkaerő 5 százalékát bocsátotta el, és a Deloitte is csoportos elbocsátásokról számolt be.

A KPMG mellett az EY, a Deloitte és a PricewaterhouseCoopers alkotja az úgynevezett Big Fourt, azaz a világ legnagyobb könyvvizsgáló cégeinek szűk körét.