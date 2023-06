Annak ellenére, hogy Horvátországnak minden természeti adottsága megvan a biodízel előállításához, dél-nyugati szomszédunk mégsem teljesen önellátó. Saját ipara mindössze a szükségleteinek felét tudja fedezni, a hiányzó mennyiséget külföldről, nagyrész Magyarországról szerzik be. Az arányok viszont hamarosan változni fognak, nemsokára ugyanis üzembe áll az ország legújabb bioüzemanyag-finomítója.

Fotó: Shutterstock

A gyárat a hazai Adriatic benzinkút hálózat építette azzal a céllal, hogy a saját üzemanyagaihoz önmaga elő tudja állítani a szükséges növényi hozzávalót.

Az Uniós előírások értelmében ugyanis a gázolaj 7 százalék bioüzemanyagot tartalmazhat. A közép-horvátországi üzem évi 18 millió liter biodízelt tud majd előállítani, ezzel pedig ki tudja elégíteni az Adriatic igényeit és exportra is jutni fog. A Novac.hr pénzügyi portál szerint a horvát cég elsősorban az olasz és az osztrák piacot célozhatja majd meg a termékeivel. Az új finomítóban a készterméket elsősorban olajrepcéből állítják majd elő, de a használt sütőolajat is feldolgozzák majd. Utóbbi kapcsán a cég vezetősége hamarosan egy nagyszabású kampányt indít, szeretnének ugyanis a lehető legtöbb étteremhez eljutni. Az új üzemben a biodízel gyártás melléktermékeként évente hozzávetőlegesen 6500 tonna glicerint is előállítanak, amit az élelmiszeriparban fognak hasznosítani. A tervek szerint a gyártósorok a nyár közepén a repcearatás kezdetével egyidőben állnak majd munkába.