Egy magántőkealap, a KKR számára adná el a Simon & Schuster könyvkiadót a Paramount, pontot téve ezzel az évek óta húzódó értékesítés végére. Az ügylet keretében a KKR mintegy 1,62 milliárd dollárt fizethet a könyvkiadóért. A megállapodást már hétfőn bejelenthetik.

Az egyezség még nem végleges, és még mindig széteshet.

A Paramount 2020 óta keres vevőt a Simon & Schusterre, ám a Biden-adminisztráció versenyjogi alapokon megakadályozta, hogy a Penguin Random House számára adja el 2,18 milliárd dollárért.

A Penguin Random House ugyanis már most is messze a legnagyobb könyvkiadó az Egyesült Államokban, így az összeolvadás további koncentrációhoz vezetett volna a könyvpiacon. Az eljárás végén a Penguin Random House-nak 200 millió dolláros bánatpénzt is kellett fizetnie a Paramountnak.

Fotó: Shutterstock

Noha az iparágban sokan félnek a magántőkealapok megjelenésétől, azok régóta jelen vannak a könyvkiadás világában. A KKR megvette a könyvtárak számára digitális olvasóplatformot kínáló OverDrive-ot, miközben a múlt hónapban közölte, hogy eladja az RBmedia hangoskönyvkiadót egy másik befektetési alap, a H.I.G. Capital számára. Az Elliot Advisors 2019-ben vette meg a Barnes & Noble-t.

A lehetséges vevők között található a News Corp. birtokolta HarperCollins is, ám ebben az esetben ismét kellemetlen kérdéseket tehetnek fel a hatóságok, hiszen a HarperCollins a második legnagyobb kiadó az országban. Igaz, hogy még a Simon & Schusterrel egyesülve is elmaradna méretben a Penguin Random House-tól. Az utóbbi kiadó a könyvforgalom 21 százalékát uralja az Egyesült Államokban, míg a HarperCollins 11, a Simon & Schuster pedig 7 százalékot fed le.

Noha a Penguin Random House-szal kötött fúzió ügyében a bíró jelezte, hogy más kiadónak lehet esélye a felvásárlásra, az akkori ítélet miatt ez kockázatos – írja a The New York Times, felidézve, hogy bár a KKR ajánlata alacsonyabb, mint amit a Penguin Random House kínált, az időközben generált profit és a bánatpénz nagyjából lefedi a különbséget.