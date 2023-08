Növekvő számban költöznek át az izraeli technológiai startupok az Egyesült Államokba. Vonzzák őket a gazdag amerikai alapok és az üzletbarát politika, de extra nyomást jelent a Benjámin Netanjahu kormánya által átnyomni tervezett igazságügyi reform is, ami aggodalommal tölti el a piacokat és a befektetőket.

Izraelnek eddig sikerült otthon tartani a startupokat.

Fotó: Shutterstock

Ez azt jelenti, hogy megfordult az elmúlt évtized trendje, eddig ugyanis folyamatosan nőtt az Izraelben bejegyzett startupok száma, emlékeztetett a Reuters.

A technológia szektor fontos szerepet játszik az izraeli gazdaságban, a GDP ötödét, az adóbevételek harminc százalékát adja, a munkaerő 14 százalékát foglalkoztatja. Bár a munkahelyeket talán egyelőre nem telepítik a tömegesen a tengerentúlra, a költözéssel mindenképpen csökkenhet a költségvetés adóbevétele.

Az izraeliek kedvenc célállomása az Egyesült Államokon belül Delaware, amelyet kimondottan üzletbarát adóparadicsomnak tekintenek, és ahol alacsony, 8,7 százalékos a társasági adó, állami forgalmi adó pedig egyáltalán nincs.

Bizonytalanságot okoz az igazságügyi reform

Bár a tervezett igazságügyi reform közvetlenül nem érinti a technológiai szektort, az izraeliek jelentős része a demokrácia elleni támadásként értékeli azt, ami növeli a bizonytalanságot a gazdasági szereplők körében is. „Elsősorban a korrupció aggaszt és a bizonytalanság, hogy milyen rendszer véd engem mint vállalkozást, adóügyi, jogi vagy szellemi tulajdonjogi szempontból” – magyarázta a hírügynökségnek Ian Amit egykori katonatiszt, miért döntött úgy, hogy a mesterséges intelligencia-alapú felhőbiztonsági cégét Delaware-ban jegyezteti be Izrael helyett.

Az amerikai tagállamban jegyezték be az új izraeli technológiai startupok nyolcvan százalékát, míg ez az arány tavaly csak húsz százalék volt, és az innovációs hatóság (IIA) felmérése szerint a vállalatok a jövőben is ezt tervezik. „Az igazságszolgáltatási rendszer felforgatása nagyon nagy fokú bizonytalanságot okoz, és ez az, amit a befektetők nem szeretnek" – hangsúlyozta Ami Applebaum, az IIA elnöke.

Vonzók az amerikai lehetőségek.

Fotó: Leonardo Severini / Shutterstock

Yair Geva, a Herzog, Fox and Neeman ügyvédi iroda technológiai csoportját vezető partner ezzel kapcsolatban azt is elmondta, hogy nemcsak új izraeli cégeket alapítottak Delaware-ban, hanem néhány már létező vállalat is kiterjesztette az országon kívüli kutatási és egyéb tevékenységét, ami még sokkal nagyobb probléma.

A Startup Nation Central 615 vállalat körében végzett felmérése azt mutatta, hogy

az izraeli startupok és technológia cégek nyolc százaléka kezdte meg székhelyének külföldre költöztetést, és 29 százalékuk szándékozik ezt hamarosan megtenni.

A delaware-i bejegyzést bátorítja Adam Fischer is, a Bassemer Venture Partners partnere, aki régóta fektet izraeli startupokba. „Nem azt állítom, hogy Izrael már nem jó hely. De nem tudjuk, mi fog történni. Senki sem tudja. A bizonytalansággal szemben Delaware biztonságot jelent” – vélekedett.