Miután a japán vállalkozásokat érintő telefonos zaklatási hullám indult a fukusimai atomerőmű tisztított szennyvizének a Csendes-óceánba történő leengedése miatt, Tokió felszólította Pekinget, hogy „szavatolja a Kínában élő japán lakosok biztonságát.” Kína határozottan ellenezte a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) által hitelesített terv szerint szűrt és hígított fukusimai víz kibocsátását, és felfüggesztette a Japánból származó tengeri halak és tenger gyümölcseinek minden importját.

Fotó: AFP

A Kínából érkező telefonos felhívások csütörtökön kezdték elárasztani a japán vállalkozásokat, amikor a víz leengedési műveletét irányító japán Tepco üzemeltető vállalat megkezdte a Fukusima Daiicsi atomerőműben a leállt atomreaktorok hűtésére használt víz kibocsátását. Namazu Hirojuki, Japán ázsiai és óceániai ügyekért felelős vezető diplomatája – a japán külügyminisztérium szombaton késő este kiadott közleménye szerint – arra kérte a tokiói pekingi nagykövetség vezető tisztviselőit, hogy szólítsanak fel nyugalomra.

Felszólítjuk a kínai kormányt, hogy tegye meg a megfelelő intézkedéseket, beleértve a nyugodt viselkedésre való felszólítást, és tegyen meg minden lehetséges intézkedést a Kínában élő japánok és a Kínában lévő japán diplomáciai képviseletek biztonságának garantálása érdekében.

Tokió pekingi nagykövetsége külön kérte polgárait, hogy tartózkodjanak a hangos japán beszédtől. Egy fukusimai üzletember, akit a Kyodo japán hírügynökség idézett, azt mondta, hogy négy éttermébe és cukrászdájába pénteken összesen mintegy ezer telefonhívás érkezett, többségük Kínából, ami arra késztette üzleteit, hogy kikapcsolják a vonalaikat.

Fukusima város polgármestere, Kohata Hirosi a Facebookon szombaton közzétett bejegyzésében azt írta, hogy a városháza két nap alatt mintegy 200 hasonló hívást kapott, és hogy a helyi iskolák, éttermek és szállodák is érintettek voltak. A közösségi médiában kínai internetezők olyan videókat osztottak meg, amelyeken japán számokat hívnak.

Japán összesen több mint 1,3 millió köbméter fukusimai szennyvizet tervez a Csendes-óceánba engedni, mégpedig fokozatosan, a jelenlegi ütemterv szerint a 2050-es évek elejéig. Ez a víz esőből, talajvízből és a 2011-es szökőár után leolvadt három reaktor magjának hűtéséhez használt vízből származik.

A trícium kivételével minden radioaktív anyagot eltávolítottak belőle, majd tengervízzel hígították, mielőtt az óceánba engedték volna, hogy radioaktivitása ne haladja meg az 1500 bequerel/literes határértéket.

A Fukusima Daicsi atomerőműben 2011-ben egy földrengés és szökőár következtében magolvadás következett be. Bár a reaktorokat leállították, azokat továbbra is hűteni kellett. A hűtővizet később tartályokban helyezték el. Mivel a tárolásra rendelkezésre álló hely fogytán van, a vizet most egy hosszú alagúton keresztül vezetik az óceánba. Előzetesen megszűrik és tengervízzel hígítják.