Halvány nyitány a pesti parketten, korrigál a forint

A BUX 104 153 ponton nyitott, ami minimális mínusz. A pesti parkett vezető indexe ezzel enyhe korrekcióba hajlik. A forint is korrigál.
Jól kezdték a hetet a piacok, hiszen pluszokba kerültek az európai és az amerikai piacok is a kereskedési időszak elején, azonban zárásra kissé elromlott a hangulat, így mérsékelt visszacsúszások voltak láthatóak. A defenzívebb papírok tudták jobban tartani magukat a tegnapi kereskedésben, míg a techszektor vagy az energiaszektor is gyengébb teljesítményt produkált.
Kedden hajnalban a japán Nikkei bő 2 százalékos pluszba pattant. A hongkongi Hang Seng minimális mínuszba csúszott. A kontinentális kínai Sanghaj Composite háromnegyed százalékos pluszba kapaszkodott. A szingapúri és a koreai tőzsdeindex egyaránt enyhe mínuszba csúszott.
A befektetők továbbra is kivárhatnak, hiszen ma délután érkezik a friss amerikai inflációs adat, emellett a hét végén Trump és Putyin között zajló tárgyalásra fókuszálhatnak a piaci befektetők.
A határidős indexek sem jelölnek ki egyértelmű irányt, így a délutáni makroadatokra várhatnak a befektetők.
Az OTP 30 400 forinton kezdett, ami egyharmad százalékos mínusz.
A Mol 2 972 forintról startolt, ez minimális plusz.
A Richter 10 400 forintnál kereste az irányt.
A Magyar Telekom 1 858 forintról rajtolt, ami 0,5 százalékos emelkedés.
Érdekes az euró-forint technikai képe. Amennyiben a 396-os szint is letört a múlt pénteki kereskedésben, s az árfolyam megérkezett a jóval erősebb támaszt jelentő 395-ös szinthez. Ahonnan
hétfőn felpattant a jegyzés.
Az RSI-indikátor is korrekció lehetőségére utal. Már a keddi tőzsdenyitás előtt megkezdődött a 396-os letört szint visszatesztje. Felfelé tekintve, a 30 napos mozgóátlag lehet erős ellenállás 398,52-nél.
Kedden az euró-forint 396 felett nyitott.
