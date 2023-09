A világ nagyhatalmai már gőzerővel készülnek a hétvégi G20-csúcstalálkozóra készül. Az Indiában megrendezendő eseményre a világ vezetőinek küldött állami meghívók a házigazda országra a Bharat szót használják, ennek apropóján olyan pletykák kaptak szárnyra, mely szerint Narendra Modi indiai miniszterelnök nacionalista kormánya az angol elnevezés fokozatos kivezetését tervezi – írta a The Guardian.

Ideje megbarátkoznunk India régi-új nevével.

Fotó: AFP

Indiában a meghívó-mizériát sokan diadalmas tettnek nyilvánították amiatt, hogy végre ledobják magukról a gyarmati láncokat, mások pedig a kormányfő katasztrofális hiúsági projektjét látják e mögött.

De melyik az ország hivatalos neve? 1947-ben, amikor a brit uralom végleg megdőlt, Indiának három egymás mellett létező neve is volt, mindegyiknek megvolt a maga története, jelentése és legitimitása. Az India, amelyről úgy vélik, hogy szanszkrit eredetű, és az ország északi részén folyó Indus folyóra utal, a nevet különböző változatokban a perzsák, az ókori görögök és a rómaiak is használták több mint 2000 évvel ezelőtt, és a 18. században a brit térképek is széles körben ezt vették át. A perzsák, a görögök, a delhi szultánok és a mogulok által évszázadokon át használt Hindustan elnevezés a szubkontinens északi és középső részének nagy területére vonatkozott.

Bharat egy ősi szanszkrit szövegre, a Rig Védára vezethető vissza, amit időszámításunk előtt 1500 körül írtak, és amely a Bharata klánt említi, mint a ma Észak-Indiának nevezett területet elfoglaló egyik fő törzset. A Mahábhárata című szanszkrit eposzban szereplő legendás király neve is ez volt, aki a hinduk szerint az indiai nép atyja volt.

Mindössze csak 1949-ben, India alkotmányának megalkotásakor született döntés arról, hogy mi legyen az ország hivatalos neve. A bizottság akkor is azon vitatkozott, hogy India vagy Bharat legyen-e, végül úgy döntöttek, hogy mindkettő hivatalos, viszont a Hindustan elnevezést teljesen elhagyják. Hivatalos, angol nyelvű alkotmány első sorában az áll:

India, azaz Bharat, államok szövetsége lesz.

Mindkét nevet széles körben használják belföldön. Az India az angol nyelvű kommunikációban használatos, míg szinte minden indiai nyelvű szövegben a Bharat szerepel. A Bharatra hivatkoznak a nemzeti himnuszban, az indiai útlevelekben pedig Bharat és India is szerepel.

Az elmúlt évtizedekben számos jogi és parlamenti beadvány irányult arra, hogy a Bharat legyen az egyetlen törvényes név, az India névre mint gyarmati maradványra hivatkozva, ám ezeket mind elutasították.

A névvita a világ legnépesebb országában rendszeresen napirenden van, a nemzetközi közvélemény számára azonban a G20-as meghívóig hosszú időn át rejtve volt. Bár a Modi vezette kormányzó Bharatiya Janata párt (BJP) tagadta, hogy a hivatalos névváltoztatás a tervek között szerepelne, azt számos indiai tisztviselő megerősítette, hogy

a hivatalos kommunikációban egyre gyakrabban fogják használni a Bharat szót.

A Modi-kabinettől nem áll távol a névváltoztatás, ugyanis a brit gyarmati múlttól utak és műemlékek átnevezésével is próbálnak szabadulni. Tavaly Delhiben a Raj út, vagyis a király útja lett átkeresztelve Kartavya útra. Ennek kapcsán Modi úgy fogalmazott, hogy az ország megszabadult a brit rabszolgaság egy újabb szimbólumától. A BJP a szintén gyarmatosítóknak nevezett muszlim mogul uralkodókra vonatkozó neveket is sok helyen lecserélte.

Narendra Modi politikai ellenfelei azon az állásponton vannak, hogy továbbra is mindkét nevet használni kellene, hiba lenne megválni attól a névtől, ahogy a világ ismeri az országot.