Újrafelhasználható csomagolás használatára kötelezné az Európai Unió a gyorséttermeket. Az Európai Bizottság tavaly olyan átfogó szabályozást javasolt, amely előírná az újrafelhasználható anyagok széles körű használatát, még az elvitelre szánt ételek esetében is. Az Európai Parlament tavasszal az utóbbit kivette a jogszabálytervezetből, ám végleges álláspontja még nincs, mint ahogy az Európai Tanácsnak sem. A jogszabályt azonban hónapokon belül elfogadhatják.

A McDonald’s ellenzi az Európai Unió újrafelhasználást ösztönző jogszabálytervezetét.

Fotó: Shutterstock

Mit szól a McDonald’s az Európai Unió elképzeléséhez?

A McDonald’s kijelentette, hogy éveken át törekedett a környezetkárosító műanyagok használatának csökkentésére újrahasznosítással és újrahasznosított csomagolóanyagokkal is. A vállalat 94 százalékban rostalapú csomagolást használ, azaz műanyag már alig található a kínálatukban. Habár a poharak belsejét még ilyen anyaggal fedik, már dolgoznak azon, hogy teljes egészében újrahasznosítható anyagból készítsék azokat is. Jon Banner, az étteremlánc globális hatásvizsgálati vezetője szerint így az újrafelhasználáshoz újból nyitniuk kellene a műanyagra, ugyanis azt lehet többször is alkalmazni.

Tehát az intézkedés visszafordítaná az eddig elért eredményeiket.

A vállalatnak ráadásul nincs jó tapasztalata az újrafelhasználás terén. Az étteremlánc kísérleti jelleggel egyes európai országokban bevezette az újrahasználható poharakat, amelyeket 2 euró letét ellenében adtak a fogyasztóknak. Mégis, Németországban a poharak 40 százalékát vitték vissza a vásárlók, Hollandiában pedig csupán minden negyedik pohár került vissza.

A McDonald’s szerint egy poharat legalább 50-100 alkalommal kellene használni ahhoz, hogy környezetvédelmi szempontból előnyösebb legyen az egyszer használatos termékkel szemben. Banner rávilágított, hogy „a valóságban ennek a közelébe sem érnek”.

Banner úgy tudja, hogy nem csak ők húzzák a szájukat a javaslatra. A vendéglátó ágazat korábbi, jelentős beruházásait „dobhatná szemétbe”, ugyanis sokat költöttek az újrahasznosítható és a biológiailag lebomló csomagolásokra.

Az újrafelhasználasra való áttérés ugyanis jelentős kiadásokat jelentene, ráadásul megnövelné az éttermek víz- és energiafelhasználasát is.

Mit mondanak a környezetvédők az újrahasznosításról?

Tatiana Luján, a ClientEarth környezetvédelmi szervezet témáért felelős vezetője a Bloombergnek elmondta, hogy „az újrahasznosítás nem jelent megoldást a hulladékproblémára”. Az újrafelhasználással azonban kevesebb hulladék keletkezne.

A környezetvédő szerint a vízfelhasználás is csökkenne, mivel az „egyszer használatos kávéspohár elkészítéséhez átlagosan 1,3 liter víz kell, míg egy újrahasználható pohár tisztításához csak 150 milliliter”. Ez az állítás azonban nem cáfolja a McDonald’s képviselőjét, mivel 50-100 alkalom elmosogatás sokkal több vizet igényel egy eldobható pohár előállításánál.