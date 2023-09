Az Európai Uniónak nem áll szándékában leválasztani magát Kínáról, csak stratégiai függőségét kívánja enyhíteni kiegyensúlyozottabb kereskedelmi kapcsolatok kiépítésével - mondta Valdis Dombrovskis, az EU kereskedelmi biztosa szombaton a sanghaji Bund Summit éves konferenciáján tartott beszédében.



Fotó: AFP

Dombrovskis rámutatott, hogy az EU kereskedelmi deficitje Kínával szemben csaknem 400 milliárd eurót tesz ki évente.



Az uniós biztos négynapos látogatáson tartózkodik Kínában, alig több mint egy héttel azt követően, hogy az Európai Bizottság közölte, megvizsgálja, hogy kivet-e büntetővámokat az európai gyártók védelmében a kínai elektromos járművekre. Az EU azzal vádolja Kínát, hogy magas állami támogatásokkal nyomja le az elektromos autók árát, és ezzel tisztességtelen piaci előnyöket biztosít a gyártóknak. Peking viszont a nemzetközi gazdasági és kereskedelmi szabályok megsértésének tartja az EU intézkedéseit.

Hétfőn Dombrovskis Pekingben találkozik He Lifeng miniszterelnök-helyettessel. Várhatóan szóba kerül majd az elektromos autók gyártóinak adott állami támogatás is.

Dombrovskis a Reutersnek elmondta, hogy "jelentős technikai munka" előzte meg a kínai gyártású elektromos járművekkel kapcsolatos uniós vizsgálatot, és hogy a kínai hatóságok intézkedéseit és az ipart is be kívánják vonni a vizsgálatba.



Nyitottak vagyunk a versenyre, beleértve a versenyt az elektromos járművek ágazatában, de a versenynek tisztességesnek kell lennie

- mondta. Kína protekcionistának minősítette a vizsgálatot, az EU-ban működő kínai kereskedelmi kamara szerint az ágazat előnye nem a támogatásoknak köszönhető.

Dombrovskis szerint Kína "a makrogazdasági kiigazítás kihívásokkal teli folyamatával" néz szembe, de hangsúlyozta, hogy Pekingnek szélesítenie kell a külföldi vállalkozások hozzáférését, és stabil üzleti környezetet kell fenntartania a tisztességes kereskedelmi kapcsolatok érdekében.

A Dombrovskis és He Lifeng kínai miniszterelnök-helyettes közötti hétfői gazdasági és kereskedelmi tárgyalás, 2008 óta a tizedik ilyen alkalom, "lakmuszpapír" lesz a két fél számára - írta még csütörtökön a Global Times című kínai lap.