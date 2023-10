A mai pop-és rockkoncertek már messze vannak azoktól az időktől, amikor a felspannolt rajongók már jóval a kapunyitás előtt megalapoztak a buli sikerének, és a jó hangulatot nem bízták a fellépő előadóra.

Azonban ma már az előadók sem pörögnek úgy, mint a hajdani rocksztárok, akik szolgáltak emlékezetes sztorikkal - a legvadabb drog-és alkoholmámorban úszó 60-70-es évek bővelkedett ilyenekben. Például, amikor Jimi Hendrix 1967-ben a Monterey fesztiválon felgyújtotta a gitárját, amit ő maga sem úszott meg sérülés nélkül, vagy amikor Jim Morrison 1969-es miami koncertje alatt történt állítólagos szeméremsértését követően, rendőrök vitték le a színpadról. A korszak bálványai közül sokan a „Live fast, die young” („Élj gyorsan, halj meg fiatalon”) életérzést követve szörnyen fiatalon mentek el, de szerencsére a legtöbben túlélték az időszakot. Főleg azok, akik időben leálltak a fékevesztett bulizással és rájöttek, hogy nem feltétlenül kell belehalni a rock and rollba. Az persze más kérdés, hogy ezek nélkül a legendák és elképesztő történeteik nélkül kétségkívül szegényebb lenne a világ.

Az úgynevezett Z-generáció, a mai tizen-huszonévesek, már zömében másképp gondolkodik a bulizásról, és az alkoholhoz való viszonyuk is átalakult az utóbbi néhány évben. Számos tanulmány szerint ők vannak a leginkább tisztában az alkohol káros következményeivel.

Ez valószínűleg annak is köszönhető, hogy a digitális generációra naponta zúduló információáradatban el sem tudják kerülni azokat a tartalmakat, amelyekben részletesen ecsetelik az alkohol egészségügyi -és társadalmi kockázatait. A függőség réme mellett legtöbbször saját online alkotott képük kialakítása is aggodalommal tölti el őket, hiszen nem tesz túl pozitív benyomást senkiről, ha folyton bulizós képeket posztol magáról a közösségi médiában.

A fiatal koncertlátogatók között a közelmúltban mért adatok szerint, folyamatosan csökken az egy főre jutó alkoholfogyasztás. A fiatalok azt mondják, hogy

a zene miatt járnak a konceretekre, és nem szeretnék tíz percenként a mellékhelyiséget keresgélni.

A fesztiválok, és koncerthelyszínek is alkalmazkodnak az új, terjedő trendhez, és ma már egyre több olyan zenei esemény és bár létezik, ahol alacsony alkoholtartalmú, illetve alkoholmentes italokat kínálnak, mint a két évvel ezelőtt megjelent és azóta világszerte elterjedt Heineken Zero. Az amerikai Ramble és a Waterloo nevű bár, vagy a Tenessee államban lévő SoberRoo nevű fesztivál kemping is ilyen, ahol egyáltalán nem árulnak alkoholt.