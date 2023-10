Az OPEC+-országok azon döntése, hogy fenntartják a jelenlegi kitermelési mennyiséget, kedvező hatással van az olajárakra, és hordónként 90 dollár felett tarthatja őket a következő hónapokban is. Október negyedikén, az OPEC+ megfigyelőbizottságának ülésén a szövetség azt javasolta, hogy tartsák be a korábban elfogadott megállapodásokat. Ugyanezen a napon Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes kijelentette, hogy Oroszország 2023. december végéig folytatja a világpiaci szállítások további önkéntes, napi 300 ezer hordóval történő csökkentését. Szaúd-Arábia is megerősítette, hogy be kívánja tartani a megállapodásokat, vagyis a korábbi vállalását, miszerint kitermelését napi egymillió hordóval csökkenti az év végéig.

Fotó: AFP

A döntés után a határidős Brent nyersolaj hordónkénti ára 86 dollár felett stabilizálódott csütörtökön. Eközben a nemzetközi olaj-referenciaindexek szerdán 5 százalékkal csökkentek, miután az Amerikai Egyesült Államokból rendkívül gyenge üzemanyag-keresletet jeleztek. Az EIA jelentése szerint az amerikai benzinkereslet négyhetes átlaga a múlt héten napi 8,3 millió hordóra esett, ami 1998 óta a legalacsonyabb az év ezen időszakában. Az olajárakat az a hír is nyomás alá helyezte, hogy Oroszország a következő napokban feloldhatja a gázolajra vonatkozó tilalmat. Sőt, a befektetők óvatosak lettek a globális gazdasági növekedés közelgő visszaesése miatti aggodalmak közepette.

Mikor és mekkora kitermeléscsökkentést vállaltak az OPEC-tagok?

Elemzők szeirnt az OPEC+ vállalásai a fentiektől függetlenül is segíthetik a Brent olajár 90 dollár körüli szinten tartását. Emlékezetes, hogy tavasszal Oroszország napi 500 ezer hordóval csökkentette kitermelését a februári szinthez képest. Az OPEC adatai szerint februárban az Orosz Föderáció napi 10 millió hordó olajat termelt.

Oroszországgal egy időben Szaúd-Arábia október 4-én bejelentette, hogy 2023 végéig meghosszabbítja a napi egymillió hordós olajkitermelés önkéntes csökkentését. A döntést havonta felülvizsgálják a termelés csökkentésének vagy növelésének lehetőségével – áll a királyság kormányhivatalának közleményében. Szaúd-Arábia olajtermelésének tényleges szintje ez év végére várhatóan napi 9 millió hordó lesz.

A mostani ár már megfelel az olajkartellnak

A jelenlegi olajár minden OPEC+-résztvevő számára előnyös, és most már nem az olaj árának emelése, hanem a jelenlegi szinten tartás szerepelhet reményeik között. Az OPEC és a kitermeléscsökkentési megállapodásban (OPEC+) részt vevő többi olajtermelő ország a június 4-i bécsi találkozót követően állapodott meg abban, hogy 2024. január 1-jétől napi 1,6 millió hordóval csökkentik a kitermelési kvótát. Egyúttal megállapodtak abban, hogy a megállapodás 2024. december 31-ig lesz érvényes. A bécsi találkozójuk előtt a tagországok még úgy tervezték, hogy az ilyen mértékű visszafogást már 2023 végén elkezdik, vagyis ez azt jelzi, hogy nem volt teljes az összhang a kartelltagok között.

Fotó: AFP

Feltételezhetően a várható kereslettel kapcsolatban merülnek fel bizonytalanságok, mivel nem látható tisztán, hogy az infláció okozta gazdasági kihívások milyen szintű növekedési problémákat okozhatnak a világgazdaságban. Az alacsonyabb vagy visszaeső gazdasági növekedés pedig nyilvánvalóan negatívan hat a keresletre is. Az USA-adatok már most erre is engednek következtetni.

Nem véletlen, hogy Szaúd-Arábia és Oroszország nyitva hagyta a termelési szintek novemberi felülvizsgálatának lehetőségét, és valószínűleg növelni tudják a csökkentés mértékét is, ha szükségesnek ítélik. A kitermelő országok ugyanakkor bízhatnak a kínai gazdaság fellendülésében, hiszen a jövő héten ér véget a hétnapos ünnepi időszak, és újra beindulnak az ipari cégek is az országban, ami hathat a kereslet alakulására. Éppen ezért arra lehet számítani, hogy az e heti stabilizálódás után, a jövő héten ismét mérsékelt emelkedés következik be a Brent árában.