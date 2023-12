Lezárultak a nyár közepén megkezdődött tárgyalások a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Talentis Group Zrt. és az osztrák Asamer Baustoffe AG között a boszniai Lukavac Cement megvásárlásáról. Az osztrákok az üzem 2001-es privatizációja során jutottak a nagy múltú vállalathoz, amely mostanra a balkáni ország legnagyobb és legmodernebb cement- és betongyárává nőtte ki magát.

Fotó: Lukavac Cement / YouTube

A Szabad Európa értesülései szerint a tárgyalások december 5-én lezárultak, az üzlet sikeresen megköttetett, és napokon belül a milliárdos magyar üzletember tulajdonába kerül az észak-boszniai vállalat. Az akvizíció értékéről egyelőre nem szivárogtak ki információk.

A Lukavac Cement a Tuzla környéki gyárában évente több mint egymillió tonna cementet állít elő, de van egy-egy modern klinkerbetonüzeme Szarajevóban és Banja Lukában is,

amelyekben évente összesen 700 ezer tonna építőanyag készül. A Lukavac ezenkívül 50 százalékos részesedéssel rendelkezik a Vijenac mészkőbányában is, amely több építőipari vállalatnak is szállít adalékanyagot. A szóban forgó üzlettel a Mészáros Csoport egy újabb balkáni országban jelenik meg, és egyből az ország egyik legmeghatározóbb építőipari szereplője lesz. Ez azért is fontos, mert a bosnyákok a következő években komoly fejlesztéseket terveznek, amelyekhez nagy mennyiségű betonra lesz szükségük. De Mészárosék boszniai cementgyára a magyar építőipar számára is fontos alapanyagforrás lehet. A Mészáros Csoport egyébként Magyarországon kívül Romániában és Horvátországban is meghatározó gazdasági szereplő. Az adriai országban elsősorban a turizmusban és a sportban van jelen, Romániában pedig mezőgazdasági érdekeltségei vannak.