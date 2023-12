Az előző havi 4,6 százalékos növekedést követően, Kína ipari termelése 6,6 százalékkal nőtt éves összehasonlításban 2023 novemberében, ami azt jelenti, hogy jócskán meghaladta az 5,6 százaékos piaci előrejelzéseket. A kínai statisztikai hivatal szerint, 2022 februárja óta ez volt a leggyorsabb ütemű növekedés az ipari termelésben, elsősorban a bányászat (októberi 3,9% vs. 2,9%), a feldolgozóipar (6,7% vs 5,1%) és a közüzemi szolgáltatások (9,9% vs 1,5%) gyorsabb növekedésének köszönhetően.

Ágazatonként felgyorsult az elektromos gépek (10,6% vs. 9,8% októberben), a számítástechnika és kommunikáció (10,6% vs. 4,8%), valamint a textilipar (2,1% vs 2,0%) termelése, és az általános berendezéseké (0,8% vs. 0,1%). A színesfémek (10,2% vs. 12,5%) és a vegyszerek (9,6% vs 12,1%) gyártása lágyabban bővült.

Ezzel párhuzamosan a nemfémes ásványok kibocsátása kevésbé csökkent (-0,6% vs -1,1%). 2023 első tizenegy hónapjában az ipari termelés 4,3 százalékkal nőtt 2022 azonos időszakához képest.