Több mint száz tibetit tartóztattak le a kínai hatoságok egy gátépítés elleni csütörtöki demonstráción, Kína délnyugati Szecsuán tartományában, hogy elfojtsák a hat buddhista kolostort leromboló és két falu átköltöztetését célzó hatalmas gátprojekt elleni tiltakozásokat – közölte a Radio Free Azsia (RFA). A portál szerint, egy hatalmas projekt során hat buddhista kolostort pusztítanának el, és 2 falut kényszerítenek átköltözésre.

Egy 2023. június 20-án készült légifelvétel a Közép-Jünnani Vízelterelési Projekt vízgyűjtő szakaszának építkezésről, Kína délnyugati részén. Fotó: Xinhua via AFP

Ritka dacót mutatott fel a lakosság, akik február 14-e óta többször is az utcára vonultak, hogy ellenezzék a 2240 megawattos Gangtuo vízerőmű megépítését a Jinsha folyón, amely Kína egyik legfontosabb vízi útja, és a Jangce felső folyásánál található. A források szerint a lakosokat különösen az zavarta, hogy a vízerőmű gátjának megépítése érdekében hat kolostort rombolnának le, köztük a Wonto-kolostort, amely a 13. századból származó ősi falfestményeket tartalmazza.

A kizárólag az RFA-val megosztott állampolgári videók azt mutatják, hogy a feketébe öltözött kínai tisztviselők erőszakkal visszatartják a szerzeteseket, akiket a gát elleni tiltakozó jelszavakat kiabálnak. Kína washingtoni nagykövete a portál megkeresésére arról számolt be, hogy Kína a jogállami keretek között cselekszik.

A gangtuói gát része annak a tervnek, amelyet a kínai nemzeti fejlesztési és reformbizottság 2012-ben jelentett be, hogy egy hatalmas, 13 szintes vízerőmű-komplexumot építsenek a Jinsha folyón. A 13 vízerőmű tervezett teljesítménye 13 920 megawatt.

A kínai hatóságok a február 14-i tiltakozást követően lezárták az összes főutat, és szigorú korlátozásokat vezettek be, beleértve a digitális hozzáférést is a Wangbuding település falvaira és kolostoraira. Két nappal korábban a kínai tisztviselők bejárásakor is készült videó arról, hogy a buddhisa papok letérdepelve kérlelik a hatóság emberit arra, hogy ne rombolják le a kolostort. A Wonto-kolostor súlyosan megsérült a kínai kulturális forradalom idején. A helyiek azonban megőrizték ősi falfestményeit, és 1983-ban megkezdték a kolostor újjáépítését. A két szóban forgó faluban mintegy 2 ezer ember él, és a gátprojekt miatt költözni lennének kénytelenek.