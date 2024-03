Gondban az orosz büdzsé: többhavi csúszással jön a pénz az olajért

Az orosz olajipari vállalatok akár több hónapos késedelemmel is számolhatnak a nyersolaj- és az üzemanyagexport kifizetésénél, mivel a kínai, török és egyesült arab emírségekbeli bankok egyre óvatosabbakká válták a nyugati országok által bevezetett másodlagos szankciók miatt – írta meg több, az ügyet jól ismerő forrás alapján a Reuters.

A másodlagos szankciók miatt akadoznak az orosz olajexporttal kapcsolatos kifizetések / Fotó: AFP

A fizetési késedelmek nem csupán csökkentik Oroszország bevételeit, hanem kiszámíthatatlanná is teszik azokat, lehetővé téve ezzel az Amerikai Egyesült Államok számára, hogy elérje a másodlagos politikai szankciókkal kapcsolatos célját. Washington terve az, hogy megakassza a Moszkva felé haladó pénzáramlást, ezzel büntetve a Kremlt az orosz–ukrán háború miatt, ugyanakkor nem szakítsa meg a globális energiaáramlást sem.

A Reuters értesülései szerint az elmúlt hetekben több kínai, török és egyesült arab emírségekbeli bank is növelte a szankcióknak való megfelelési követelményeit, és ez

az Oroszországba történő átutalások esetében gyakran késedelmet, néhány esetben pedig elutasítást is eredményezett.

A szóban forgó szigorítások közé tartozik például az, hogy a pénzintézetek elkezdtek kérni ügyfeleiktől arra vonatkozó garanciákat, hogy a nyugati szankciós listákon szereplő személyek vagy szervezetek nem vesznek részt az üzletben, és nem is kedvezményezettjei a tranzakcióknak.

A hírek szerint az Egyesült Arab Emírségekben a First Abu Dhabi Bank és a Dubai Islamic Bank több olyan számlát is felfüggesztett, amelyek orosz áruk kereskedelméhez kapcsolódnak. A szintén emírségekbeli Mashreq bank, a török Ziraat és Vakifbank, valamint a kínai ICBC és Bank of China ugyan továbbra is feldolgozzák a kifizetéseket, azonban ez hetekig, sőt akár hónapokig is eltarthat. A Reuters megkeresésére egyik pénzintézet sem válaszolt.

A fizetési késedelmek nem csupán csökkentik a Kreml bevételeit, hanem kiszámíthatatlanná is teszik azokat

Fotó: AFP

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságírói kérdésre megerősítette, hogy a fizetési problémák léteznek, több kínai bank lelassította a kifizetéseket.

Tovább folytatódik az Egyesült Államok és az példátlan nyomása Kínára. Ez természetesen okoz bizonyos problémákat, de nem válhat akadályává kereskedelmi és gazdasági kapcsolataink további fejlődésének

– hangsúlyozta Peszkov.