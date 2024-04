Zavarják az oroszok a brit üdülőjáratok GPS-ét?

Több, egymástól független forrás számolt be arról, hogy az oroszok megzavarják elsősorban brit repülőgépek navigációs rendszereit, de az is kiderült: ha a GPS-t sikerül is megtéveszteni, a gépek nem tévednek el, és számos protokoll is létezik repülőgépek navigációs rendszereinek védelmére.

2024.04.22. 13:15 | Szerző: VG

Oroszországot azzal vádolják, hogy brit turistákat szállító repülőgépek ezreit vette célba „veszélyes” zavaró taktikával, amelyet kifejezetten erre terveztek. A támadások állítólag veszélyeztetik a repülőgépek navigációs rendszereit, így az útvonaluk és a pontos helyük nem tisztázott – számolt be róla a The Standard. A balti régióban zavarodhat meg a navigáció, az oroszok állhatnak a háttérben / Fotó: Shutterstock A The Sun szerint a március végéig tartó nyolc hónapban a Ryanair 2309 járata és 1368 Wizz Air-járat számolt be szatnavigációs problémákról a balti régión átrepülve. További 82 British Airways-járat, hét Jet2-járat és négy EasyJet-járat is jelentett problémákat. A feltehetően orosz beavatkozás okozta incidensek száma jelentősen megnőtt, a 2023-as heti 50 incidensről a múlt hónapban több mint heti 350-re nőtt – írja a The Sun. A március végéig tartó nyolc hónapban összesen 46 ezer repülőgép jelentett műholdas navigációs problémákat a Balti-tenger felett – derült ki az újság és a GPSJAM vizsgálatából. A webhely azt állítja, hogy nem feltétlenül az elakadás a GPS-problémák oka, de a The Sunnak azt mondta: „Úgy tűnik, hogy azok a területek, ahol a repülőgépek jelentős százaléka alacsony navigációs pontosságot jelez, jól korrelál az ismert és feltételezett zavarásokkal.” Egy védelmi forrás akkor azt mondta a The Timesnak: „Bár a RAF jól felkészült ennek kezelésére, ez továbbra is szükségtelen kockázatot jelent a polgári repülőgépekre, és potenciálisan veszélyeztetheti az emberek életét. Erre nincs mentség, és ez vadul felelőtlenség Oroszország részéről.” A Ryanair szóvivője a The Sun nyomozására válaszolva azt mondta az újságnak: „Ha valamelyik helymeghatározó rendszer, például a GPS nem működik, a személyzet más rendszerekre vált át.” Az Easyjet azt is elmondta, hogy eljárásokat alkalmaznak a GPS-problémák elleni védelemre. Glenn Bradley, az Egyesült Királyság Polgári Légi Közlekedési Hatóságának munkatársa a The Sunnak elmondta: „Számos biztonsági protokoll létezik a kereskedelmi repülőgépek navigációs rendszereinek védelmére.”