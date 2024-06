A napenergiával hajtott repülőgépek túlszárnyalják a műholdakat is

Olyan könnyű szerkezetű, a földről akár kézzel is indítható repülőgépeket fejlesztenek különböző óriáscégek, köztük például távközlési vállalatok és katonai ügynökségek, amelyek többnyire ember nélkül repülnek. Több millió dollárt költenek a technológia fejlesztésére. A napenergiával hajtott repülőgépek új alternatívát jelenthetnek a katasztrófa sújtotta és egyéb nagy kockázatot jelentő területek megfigyelésére, felderítésére is – írja a The Wall Street Journal.

A napenergiával működő repülők olcsóbbak, mint a műholdak

A napenergiával működő repülőgépek előnye a hagyományos repülőkkel szemben, hogy nincs károsanyag-kibocsátásuk, nem kell üzemanyaggal újratölteni őket, és sokkal hosszabb ideig képesek a levegőben maradni a nappal automatikusan töltődő akkumulátoraikkal. Egyelőre azonban sokkal lassabbak, és sokkal kevesebb tehet bírnak el, mint hagyományos társaik, ám persze az energiafelhasználásuk is sokkal kisebb.

A napelemes repülők emellett olcsóbbak, mint a műholdak, amelyeknél nagyobb felbontású fényképeket és videókat is tudnak készíteni, emellett például széles sávú internetet is biztosítanak a levegőből.

A katasztrófa sújtotta területek megfigyelésére is belehet vetni őket, ami biztonságosabb alternatívát nyújt a pilóták által vezetett repülőgépekkel szemben. Annak érdekében pedig, hogy ezek a könnyű szerkezetes gépek ellen tudjanak állni az időjárás kihívásainak, a sztratoszférában kell repülniük, több kilométerrel a Föld felszíne felett, de alacsonyabban a műholdaknál.

A jövő repülői a napenergiával működő gépek

Annyit energiát fogyaszt a Phasa-35, mint egy otthoni hajszárító

Egy háztartási hajszárító valószínűleg ugyanannyi energiát fogyaszt, mint amennyit mi az éjszaka folyamán a repüléséhez felhasználunk

– mondta Dave Corfield, aki a brit BAE Systems védelmi és űrkutatási vállalat egyik egységét vezeti. Itt készül a Phasa-35 nevű, napenergiával és akkumulátorral működő repülőgép, amelyet „ kormányozható műholdnak” is neveznek. Ez a légi jármű legfeljebb 35 mérföld per óra sebességgel éri el az utazómagasságát egy kilencórás emelkedés során. A légköri viszonyok adataiból – mesterséges intelligencia segítségével – kiszámolva találja meg az ideális útvonalat a sztratoszférába. A vállalat azt reméli, hogy 2027 végére elkészül az utasszállító célú repülője is.

Eközben az Eric Scott Raymond által tervezett Sunseeker Duo kétüléses, napenergiával tölthető repülőgép amely emberek szállítására készült, ma a világ legfejlettebb napenergiával működő repülőgépe. A Solar Flight nevű napelemes repülőgépeket fejlesztő cég alapítójának Európát körberepülő kísérleti kétüléses motoros vitorlázórepülője akár 12 órás utakra is képes. Raymond további terve egy olyan hatüléses szolár repülőgép, amely hasznos lehet egymástól távol eső települések összeköttetésére, ahol nehéz vagy lehetetlen megoldani a földi megközelítést.