Fordulat: az OPEC a termeléscsökkentés egy részét a jövő évre is kiterjeszti

A csoport legnagyobb termelői most napi 2,2 millió hordóval önként csökkentetik a felszínre hozott mennyiséget, ezt szeptemberig meg is hosszabbították a hétvégén, ahogyan a piac várta. Ezzel a kartell stabilizálta piacot. Ugyanakkor az Opec küldöttek mellett még a többi termelő ország képviselőivel is egyeztettek, aminek eredményeképpen összesen 3,6 millió hordó olajat vonnak ki a piacról az idei év végéig.

Fotó: AFP

A kitermeléscsökkentés tehát 2022 novemberében kezdődött, és jól mutatja, hogy nincs teljes egyetértés az olajtermelők között, hogy Szaúd-Arábia, Oroszország, Irak, és az Egyesült Arab Emírségek önként vállalt csökkentésük feloldását tervezik, még az idén.

A hírre emelkedett az olaj ára, egy hordó Brentért csütörtök reggel 79 dollár körül kellett fizetni, míg egy hordó WTI ára 74,80 cent körül alakult.

Szaúd-Arábia olajminisztere, Abdulaziz bin Salman herceg figyelmeztetett, hogy ez a folyamat megállhat vagy visszafordulhat, ha a piaci feltételek romlanak. Mint hangsúlyozta, fontos figyelembe venni, hogy bár az OPEC+ a termelés növelésére törekszik, ez azonban a javuló gazdasági helyzet függvénye, vagyis a világgazdasági kilátásoktól és a központi bankok esetleges kamatcsökkentéseitől függ.

Nem véletlen az OPEC kommunikációja, tekintetettel az olajkereslet bizonytalan kilátásaira, különösen Kína részéről, valamint az OPEC+ szervezeten kívüli országok, például az USA és Kanada növekvő olajtermelésére. De az előzetesen vártnál kicsit nagyobb lazításról szóló döntés azért születhetett meg, hogy megnyugtassák a piacot és, hogy jelezzék a termelés fegyelmezett irányítása iránti elkötelezettségüket.