Korai nyugdíj: így lehet 30-40 évesen kiszállni a taposómalomból

A munka világából egyszer mindenki ki akar szállni, és minél korábban teszi meg, annál jobb - vallják sokan. De még csak ez sem igaz mindenkire, mert vannak olyan emberek – nem is kevesen –, akik egészen idős korukig, akár halálukig aktívak maradnak. A korai nyugdíj témája maga is rögtön kétféle reakciót vált ki: az egyik a „de jó lenne harmincévesen nyugdíjba menni”, a másik, hogy „micsoda marhaság”. Sokan azzal érvelnek ellene, hogy néhány hónap pihenés, semmittevés után hiányozna az életükből a tevékenység, az alkotás, a munka.

Korai nyugdíj: magas jövedelem, minimális kiadások – ez lenne az út / Fotó: Shutterstock

Korai nyugdíj, azaz F.I.R.E.

A szabad életről, a napi robot elhagyásáról szól az a mozgalom, ami az angol Financial Independence, Retire Early rövidítéséből a F.I.R.E. nevet kapta. 1992-ben indult, amikor megjelent a Your Money or Your Life című könyv, amely azt fejtegette, hogy az anyagi függetlenség nem feltétlenül a gazdagságról szól, hanem arról, hogy tisztában vagyunk azzal, mi az, ami elég a megélhetésünkhöz.

Arra próbáltak rávilágítani a szerzők, hogy elérhető a pénzügyi biztonság úgy is, ha valaki nem vesz részt a kilenctől ötig tartó taposómalomban. Arról írtak, hogy lehet olyan tudatossággal költeni, ami megszűri a meggondolatlan, felesleges fogyasztást. Ilyen fiatalokat mutat be a BBC rövidfilmje. A szereplők felfedezték, hogy nem kell a legdrágább autókat megvenni, szerényebb körülmények között is lehet élni, lehet otthon főzni, és hajat vágni is. Lehetne erre legyinteni, hogy nincsen ebben semmi rendkívüli, de kétségtelen, hogy a fejlett világ túlfogyasztása sok felesleges pénzköltéshez vezet, így ezzel a nézőponttal már Közép-Európában is lehet mit kezdeni. Vagyont építeni talán kevésbé.

A korai nyugdíjhoz sok pénz kell

A mozgalom tagjai arra törekednek, hogy annyi pénzt és akkora vagyont gyűjtsenek, hogy a megszokottnál jóval korábban, 30 és 50 éves koruk között elmehessenek nyugdíjba. A kérdés elsősorban az, mi kell ahhoz, hogy valaki 30 éves korára komoly vagyont építsen. Mert a nagy többségnek nem sikerül, akinek meg igen, az is ritkán hagyja abba, épphogy megízlelve a nagy sikert. A mozgalom hívei mégis azt mondják, a pénzen szerezett idő ér a legtöbbet, amit egymásra, a családra fordíthatnak.