A britek többsége támogatná a chipsadó bevezetését

A brit lakosság többsége támogatná, hogy új adókat vessen ki a kormányzat a gyorséttermi ételeket vagy ultra-feldolgozott élelmiszereket gyártó cégekre, hogy segítsen kezelni az elhízási válságot – derül ki egy most készült közvélemény-kutatásból, amit a The Guardian idézett.

Fotó: Shutterstock

Az „Ipsos for the Health Foundation” nevű szervezet felmérésében a megkérdezettek 58 százaléka támogatná a magas cukor- vagy sótartalmú élelmiszereket gyártó vállalatokra kivetett adó bevezetését, ha a bevétel egy részéből szegényebb családok friss gyümölcshöz és zöldséghez jutását támogatnák. Az Ipsos felmérése szerint a britek kisebb hányada, de még mindig szűk többsége (53 százaléka) szintén támogatta, hogy adót vezessenek ki az ultra-feldolgozott élelmiszereket – például sonkát, kekszet – gyártó cégekre is.

Adam Briggs, a felmérést végző szervezet vezető szakpolitikai munkatársa és közegészségügyi szakértője szerint a kutatás eredményei arra engednek következtetni, hogy az egészségtelen élelmiszerek különadóztatása széles körben támogatott dolog, és valószínűleg fontos egészségügyi előnyökhöz vezet.

A közvélemény alapvetően azt mondja: itt az ideje a kemény cselekvésnek

– fogalmazott a szakértő.