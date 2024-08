Brutális összegtől esett el a légitársaság a CrowdStrike-leállás miatt

A Delta Air Lines amerikai légitársaságnak 500 millió dolláros kiesést jelentett a CrowdStrike hibája – tájékoztatott a vállalat vezérigazgatója, Ed Bastian. A globális technológiai leállás világszerte több ezer vállalatot bénított meg, a kommunikációs rendszerek leállása számos légitársaságot a földre kényszerített.

A Delta kártérítést követel a CrowdStrike-tól az 500 millió dolláros kiesés miatt / Fotó: Daniel Slim / AFP

Bastian arról beszélt, hogy ez önmagában is bevételkiesést okozott, ráadásul ezen felül napi több tízmillió dollárnyi kártérítést is ki kellett fizetniük. A késések miatt a pórul járt utasok elszállásolását is biztosítani kellett, így a szállodai költségek is az egekbe szöktek – írta a brit The Guardian.

A közelmúltban a CrowdStrike egyik hibás frissítése több millió ügyfél számítógépére került fel, ami globális technológiai leálláshoz vezetett. A frissítés

megakasztotta az informatikai rendszereket,

világszerte álltak le a légitársaságok,

televíziók,

bankok,

kórházak és

egyéb üzletek.

A kiberbiztonsági vállalat arról számolt be, hogy jelentős átalakításokat hajtanak végre a rendszereik frissítésében, hogy a jövőben ne fordulhasson elő hasonló leállás.

Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a frissítések telepítését innentől az ügyfelekre bízzák, azok nem automatikusan kerülnek fel a rendszerekre. Így elkerülhető lehet, hogy legközelebb egy hibás frissítés tömeges leálláshoz vezessen.

A CrowdStrike okozta blama a légitársaságok közül a Deltát sújtotta a legnagyobb mértékben. A frissítés a cég kulcsfontosságú rendszereit bénította meg, így a legtöbb törölt járat is náluk történt a kritikus öt napban.

A Delta leállása az Egyesült Államok Közlekedési Minisztériumának is feltűnt, miután a vállalat sokkal lassabban állt talpra, mint a vetélytársak. Az amerikai közlekedési miniszter közölte, hogy vizsgálatot indítanak, és megpróbálják feltárni, hogy a cég miért nem tudott időben reagálni a problémára, illetve hogy az utasok biztonságát jelentő segélyvonalak miért voltak elérhetetlenek.

Ed Bastian a CNBC-nek adott interjúban azt mondta, a Delta kártérítést követel a CrowdStrike-tól a hibás frissítés miatt. Egyelőre a kiberbiztonsági társaság nem tett ajánlatot az 500 millió dolláros kár rendezésére.