Nagy üzleteket készül kötni Emmanuel Macron Belgrádban

Kétnapos látogatásra Belgrádba érkezik csütörtökön Emmanuele Macron francia elnök, többek között azzal a reménnyel, hogy sikerül egy több milliárd euró értékű megállapodást kötnie Rafale vadászgépek eladásáról. Erre meg is van minden esély, mivel vendéglátója, Aleksandar Vucic is szeretné most tető alá hozni az üzletet.

Emmanuel Macront már várják Belgrádban / Fotó: AFP

A vadászgépek eladásáról szóló azonban csak az egyike a jó néhány megállapodásnak, amelyekről tárgyalnak majd – mondta Vucic az AFP francia hírügynökségnek.

Több ezer dolgot kell megvitatnunk. Sok egyetértési nyilatkozatot és szerződést írunk alá

– jelentette ki egy nappal a francia elnök érkezése előtt.

Erősödnek a gazdasági kapcsolatok

A hírügynökség emlékeztetett, hogy az elmúlt években folyamatosan erősödnek a gazdasági kapcsolatok Franciaország és Szerbia között, amely igyekszik Oroszország és a Nyugat között egyensúlyozni Moszkva ukrajnai inváziójának kezdete óta, és 2012 óta uniós tagjelölt.

Az immár Ferihegyen is érdekelt francia Vinci felügyeli a belgrádi Nikola Tesla repülőtér évek óta tartó felújítását, és francia csoportok építik a főváros első metróállomását és egy korszerű szennyvíztisztító telepet is. Vuk Vuksanovic belgrádi elemző szerint

Vucic valószínűleg kulcsfontosságúnak tartja a Rafale-üzletet Franciaország jövőbeni támogatásának biztosítása szempontjából.

A Rafale az egyik legdrágább vadászgép

Az elnök úgy gondolja, hogy a francia hadiipar egyik rendkívül drága termékeként ismert Rafale-ok beszerzésével megvásárolja Macron kegyeit és politikai védelmét – állítja a belgrádi Biztonságpolitikai Központ vezető kutatója. (Az Aerotime című szaklap szerint a Rafale a világ ötödik legdrágább vadászrepülőgépe, a Dassault gyártmánya alapfelszereléssel 100-120 millió dollárba kerül.)

A Rafale a világ ötödik legdrágább vadászgépe/ Fotó: AFP

A Vezane Vijesti tudósítása szerint Szerbia 12 gépet szándékozik vásárolni hárommilliárd euró értékben. Erről áprilisban már megállapodtak, most csak véglegesíteni kell az üzletet.

A vágyott cél: a lítium

A megállapodás lenne a legújabb lépés azok sorában, amelyekkel Belgrád próbálja elnyerni Európa kegyeit. Júliusban egyezményt írtak alá az Európai Unióval az ország lítiumbányászatának fejlesztéséről, amelyet kulcsfontosságú építőelemnek tekintenek Európa zöldgazdaságra való áttéréséhez.