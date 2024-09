Ausztriában hatalmas károkat okozott az árvíz, a lakosság aggódik

Az Ausztriában emberéleteket is követelő árvíz hatalmas vagyoni károkat okozott, miközben a felmerülő költségek is óriási terhet jelentenek az érintetteknek. Az Osztrák Biztosítók Szövetsége (VVO) szerint 600-700 millió eurós összeggel is számolnak, amely szélsőséges esetben akár az egymilliárd eurós határt is átlépheti – írta az osztrák Kronen Zeitung. A kárigényeket mindenesetre igyekeznek „gyorsan és bürokráciamentesen” rendezni.

Ausztriában hatalmasak az árvíz okozta károk / Fotó: AFP

Ausztriában lesz pénz kárrendezésre

Erre törekszik a bécsi kormány is. A szövetségi katasztrófaalapot 400 millióval, mintegy egymilliárd euróra emelték. Emellett Karl Nehammer szövetségi kancellár a csütörtökön megtartott lengyelországi árvízcsúcson – amelyen Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is részt vett – további 500 millió eurós uniós segélyre is ígéretet kapott. Ezzel a kiosztható segélyek összege 1,5 milliárd euróra nőtt.

Sven Hergovich, az osztrák szociáldemokrata párt alsó-ausztriai tartományi elnöke további lehetőségekről is beszélt, az úgynevezett Corona Alap még fel nem használt költségvetésére utalva.

„Most minden pénzügyi tartalékot mozgósítani kell. A Corona Alapnak a korábbi kifizetések után még 26 millió eurója maradt. Ebből majdnem meg lehetne duplázni a katasztrófaalapot” – mondta Hergovich, hozzáfűzve: eddig Alsó-Ausztriában – az egyik leginkább érintett tartományban – már 600 ezer eurót fizettek ki a károsultaknak.

Mennyit költenek megelőzésre?

A feltételezett károk nagyságrendje mellett szinte eltörpül a hasonló katasztrófák és a napokban bekövetkezett tragédiák megelőzése érdekében elkölteni tervezett 50 millió euró, amit az osztrák klímavédelmi minisztérium bocsát rendelkezésre a természetes árvízvédelem megerősítésére.

A cél a folyók és patakok menti területek természetközeli állapotának visszaállítása.

A hangsúly továbbra is a területek rendezésén van, de a jövőre is gondolunk

– fogalmazott Leonore Gewessler tárcavezető.

Ezt az összeget a Biodiverzitási Alap rendkívüli keretéből osztják ki, Gewessler pedig gyorsan a pénzügyminisztériumhoz fordult a szükséges koordináció érdekében. Az első támogatások odaítélése még idén lehetséges, a projektek akár 100 százalékos finanszírozásban is részesülhetnek.