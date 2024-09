Ursula von der Leyen 10 milliárd eurót ígér az árvíz okozta károk enyhítésére

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ígéretet tett arra, hogy akár 10 milliárd eurós (11 milliárd dollár) finanszírozást mozgósít az elmúlt évtizedek legsúlyosabb árvízeivel küzdő közép-európai vezetők megsegítésére - közölte a Bloomberg.

Fotó: Gabriel Kuchta / Bloomberg

„Azért vagyok itt, hogy megnyugtassam Önt arról, hogy Európa az Ön oldalán áll” – mondta von der Leyen többük mellett állva a nyugat-lengyelországi Wroclaw városában.

Az összeg az EU Kohéziós Alapjából származik, és nem lesz szükség tagállami társfinanszírozásra a nagyobb rugalmasság érdekében – mondta von der Leyen, mivel mint mondta, „a rendkívüli idők rendkívüli intézkedéseket követelnek meg”.

A közép-európai kormányfők üdvözölték ezt a lépést. „Ez azért fontos, mert gyorsan fel tudjuk használni, hogy segítsünk az embereknek ebben a helyzetben. Nincs társfinanszírozás, ami azt jelenti, hogy kevésbé lesz bonyolult” – mondta Karl Nehammer osztrák kancellár.

A bizottság elnöke azt is elmondta, hogy a forrásokat beruházási előfinanszírozásként lehet felhasználni.

„Folytatnunk kell az árvízi infrastruktúra fejlesztését a jövőben” – mondta Petr Fiala cseh miniszterelnök.

Lengyelország és a szomszédos Csehország hatóságai már figyelmeztettek, hogy gazdaságukat negtívan fogja érinteni az árvíz, amely legalább 20 ember halálát okozta a régióban. A katasztrófa rávilágított arra, hogy a sokkoló időjárási események egyre gyakoribbá válnak, hiszen most is a nyári rekordmeleg után következett be a rekordmértékű csapadék.

A Bloomberg kitért rá, hogy Donald Tusk lengyel miniszterelnök kormányát akkpr súlytja az árvíz drámáa, mikor 2025-ben egyébként is a várható rekordhiánnyal kell megküzdjön. A varsói kormány legalább 2 milliárd zloty azonnali segélyt ígért. Tusk később azt mondta a Polsat News televíziónak, hogy Lengyelország 5 milliárd eurós uniós támogatáshoz juthat.

A Cseh Köztársaságban, ahol az árvíz miatt háztartások ezrei maradtak áram nélkül, és a közlekedési utvonalak megszakadtak, a Fiala kormánya bejelentette, hogy idén és jövőre növelni kívánja a költségvetési hiányt a károk orvoslására. A 2024-es költségvetési lyuk az eredeti tervhez képest mintegy 12 százalékkal, nagyjából 30 milliárd koronás csapást mér Prága adósságcsökkentési törekvéseire – közölte a Pénzügyminisztérium.