Brutális károkat okoztak Magyarországon is a szeptemberi viharok

A szeptember 13–16. közötti viharok nyomán több mint nyolcezer kárbejelentés érkezett a biztosítókhoz, amelyek ezek nyomán az 1,1 milliárd forintot fizettek már ki vagy tartalékolnak kárkifizetésre – közölte a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ). Mindez jelentős összeggel növeli tovább a május 1.–augusztus vége közötti viharszezon 10,3 milliárd forintot meghaladó számláját. (Ezekben az összesítésekben nincsenek benne a mezőgazdasági károk és az időjárás következtében az ipari létesítményekben, közintézményekben stb. keletkezett rongálódások.)

A szeptemberi viharkár jelentősen megterheli a biztosítókat / Fotó: Tábori Szilvia / Délmagyarország

Az átlagos viharkár 120 ezer forint feletti

A jellemzően beázás, vihar, felhőszakadás okozta károk elsősorban a nyugati és a középső országrészt, Győr-Moson-Sopron és Pest vármegyéket, valamint Sopront, Veszprémet, Kőszeget, Mosonmagyaróvárt, Budapestet sújtották.

A százhúszezer forint feletti átlagkár nagyjából megfelel a viharszezonénak, ugyanakkor húsz-negyven százalékkal haladja meg a három-négy évvel korábbiakat.

(2020-ban például hasonló nagyságrendű, 85 ezer bejelentés után még 6,6 milliárd forintot fizettek ki a biztosítók, egy évvel korábban pedig 4,1 milliárdot – 96 ezer bejelentésre.) Ez egyrészt jelzi az idei viharok intenzitását, másrészt köszönhető a megemelkedett építkezési, újjáépítési költségeknek. A viszonylag kisebb károsodások helyreállítására is a korábbi éveknél magasabb összegeket kell szánni – vagyis egyre erősebben érződik a kárinfláció jelensége.

Kiemelték: a jelzett kárösszegeket már biztosan tovább növelik az augusztusi aszály, illetve a mostani árvíz kárkifizetései, úgyhogy a biztosítók kárráfordítása idén nagyon magasnak ígérkezik. Ehhez képest az MNB legfrissebb adatai szerint az idei II. negyedévben az év első 3 hónapjához képest alacsonyabb díjjal lehetett biztosítani egy ugyanakkora (50 millió forint) biztosítási összegű ingatlant – vélhetően a márciusi kampány kiváltotta verseny hatására. Éves szinten nézve a lakásbiztosítások éves átlagdíja 16 százalékkal 60,5 ezer forintra nőtt a tavalyi II. negyedévi adatokhoz képest – miközben a kárráfordítás 23 százalékkal emelkedett. Valószínűleg a lakásbiztosítási kampány hatására országosan átlagosan 24 százalékkal nőtt az ingatlanok egy négyzetméterére jutó biztosítási összege – vagyis a kártérítések felső határa – hangsúlyozza a közlemény.

Az országos kampány hatására sokan felülvizsgálhatták eddigi biztosítási szerződésüket, megszüntetve ingatlanuk alulbiztosítottságát.

(Erről akkor beszélünk, ha a vagyontárgy tényleges értéke meghaladja a biztosítási szerződésben rögzített biztosítási összeget. Ilyen esetben a biztosító káreseménynél pro-rata térítést alkalmaz, azaz a kárt csak arányosan téríti meg, mégpedig olyan mértékben, ahogyan a károsodott vagyontárgy biztosítási összege aránylik a vagyontárgy tényleges értékéhez.)

Szerződéseinket ezért érdemes évente legalább egyszer, a szerződéskötési évforduló közeledtével felülvizsgálni, hogy ingatlanunk esetleges korszerűsítése, ingóságaink gyarapodása után, illetve az erős inflációs környezetben is megfelelő biztosítási fedezettel rendelkezzünk.

A MABISZ a honlapján alapos tájékoztatást nyújt a lakásbiztosításokról, hasznos tanácsokkal szolgál a szerződések megkötéséhez. Kár esetén az ügyfelek bejelentéseiket személyesen, telefonon vagy akár e-mailen is megtehetik. A legtöbb biztosító a gyorsabb és kényelmesebb kárrendezési folyamat érdekében online kárbejelentési, esetleg kárrendezési lehetőséget is kialakított a honlapján, élő videós kárfelvételre is van már példa. A kárszemléig csak a legszükségesebb állagmegóvási munkálatokat végezzük el, és lehetőleg készítsünk mindenről fényképfelvételeket, akár okostelefonunk segítségével.