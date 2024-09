Az Egyesült Királyság parlamentje megszavazta a téli fűtéstámogatás csökkentését, ami csak a legszegényebb nyugdíjasokat érinti majd. A szavazás során a konzervatív párti képviselők javaslatát – hogy maradjon meg a támogatás – 348-228 arányban elutasították. Ennek eredményeképpen már csak azok a nyugdíjasok kapják meg a 200–300 fontos (90 ezer–140 ezer forint) támogatást, akik nyugdíj-kiegészítést, egyetemes hitelt vagy jövedelemtámogatást kapnak. A döntés miatt a kormány kezdi elveszíteni a brit nyugdíjasok bizalmát.

Kiakadtak a brit nyugdíjasok a fűtéstámogatás csökkentésén / Fotó: AFP

A döntés után több brit nyugdíjas is aggodalmát fejezte ki a közelgő téllel kapcsolatban és kérdőn áll az előtt, hogyan fogja a támogatás elvesztése befolyásolni az életüket az egyre közelgő hideg hónapokban. Többen is arról számoltak be, hogy

munkájuk elvesztése után minden évben megkapták a téli fűtéstámogatást, ami jelentősen segített a gáz- és villanyszámlák kifizetésében.

Egy hartlepool nyugdíjas arról számolt be, hogy munkaképtelen, felesége részmunkaidőben dolgozik, ami miatt háztartási jövedelmük meghaladja a nyugdíj-kiegészítés jogosultsági határát, így elveszítik a támogatást. A nyugdíjból és részmunkaidőből befolyó jövedelem viszont nem elég a számlák kifizetésére – írja a The Guardian.

Egy northamptoni nyugdíjas aggodalmát fejezte ki, hogy az alacsony jövedelmű nyugdíjasok életkörülményei romlani fognak a támogatás megvonása miatt. Bár eddig mindig a Munkáspártra szavazott, most csalódottságát fejezte ki amiatt, hogy a párt vezetése a megszorítások mellett döntött, amelyek súlyosbítják a nyugdíjasok helyzetét.

Vannak, akik jótékonyságra fordították a támogatásból befolyó összeget,

ők feleslegesnek érezték a támogatást, és örülnek, hogy nem kapják meg a pénzt, viszont még ők is aggódnak a többi nyugdíjasok miatt, akik valóban rászorulnának a kormány támogatására, de most pont nekik fordítanak hátat.

Sokan aggódnak a brit nyugdíjasok miatt

Keir Starmer brit miniszterelnök nem kezdi népszerűen pályafutását: munkabeszüntetésekkel fenyegető szakszervezeti össztűz zúdult rá a téli fűtéstámogatás csökkentése miatt, Starmernek lázadásokkal kell szembenéznie a kormányzó Munkáspárt soraiban is. A jótékonysági szervezetek és számos parlamenti képviselő aggódik azok miatt, akik viszonylag kis nyugdíjjal rendelkeznek, ám mostantól mégis kimaradnak majd a rezsitámogatásból.