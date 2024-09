Erdogan egyszerre kacsingat keletre és nyugatra - Törökország hivatalosan is csatlakozna a BRICS-hez

Törökország hivatalosan is benyújtotta csatlakozási kérelmét a BRICS országcsoporthoz – írta meg a Bloomberg az ügyhöz közel álló bennfentesek információira hivatkozva. A Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika által életre hívott tömörüléssel pár hónapja ugyan már összefüggésbe hozták Törökországot, a formális kérelmet azonban csak most nyújtotta be Recep Tayyip Erdogan kormánya.

Erdogan Törökországa párhuzamosan közeledik a Nyugathoz és a BRICS-hez / Fotó: AFP

Egyre közelebb Törökország a BRICS-hez

Törökország a Bloomberg értesülései szerint egyértelműen azért nyújtotta be csatlakozási kérelmét a BRICS-hez, mert Erdogannak elege lett abból, hogy az európai uniós csatlakozási törekvései, melyek lassan húsz éve tartanak, nem haladnak elég gyorsan, így a kormány új szövetségi rendszer felé vette az irányt. Igaz, Erdogant nehezen lehetne nyugati elfogultsággal vádolni: országa az ukrajnai háború kitörését követően is kitartott Putyin mellett, annak ellenére, hogy

Törökország a NATO egyik legfontosabb, geopolitikai szempontból is létfontosságú, oszlopos tagja.

Ez a geopolitikai jelentőség azonban nem csak a nyugati szövetségi rendszer számára csábító, és ezt Erdogan is tudja. A Bloombergnek nyilatkozó bennfentesek szerint részben ezen tengely mentén kacsingat most Keletre: a török vezető szerint ugyanis a geopolitikai helyzet egyre inkább a keleti országok számára kedvez, Erdogan pedig nem szeretne árral szembe kerülni, ezért proaktívan keresi magának a szövetségeseket a másik oldalról is.

Ez azonban távolról sem jelenti azt, hogy Törökország keletre szeretné tolni saját tengelyét: a bennfentesek szerint Erdogan létfontosságúnak tartja országa számára, hogy a multipoláris világ szélrózsájának minden irányában rendelkezzen ismerős arcokkal, mindezt pedig NATO-n belüli pozíciójának megtartása mellett vigye véghez.

Törökország csak akkor válhat egy erős, virágzó és tekintélyt parancsoló országgá, ha a keleti és a nyugati hatalmakkal egyszerre javítja viszonyát. Minden más módszer csak ártani tud nekünk

– mondta Erdogan a hét végén egy isztambuli beszédében.