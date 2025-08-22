Megrendült Európában az üzleti bizalom, közeledik a Fed-kamatvágás

Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozója nem jelentett megnyugvást az európai gazdaság számára. Az üzleti szereplők bizonytalanságát fűtötték az amerikai–európai vámmegállapodások, pontosabban az, hogy több pontban nem született konkrét egyezség a felek között. Ezt követően az amerikai és az orosz elnök találkozója sem hozta el a háború megoldásának a lehetőségét. Az európai üzleti bizalmi indexek fontos mutatói alapján fel lehet vázolni a magyar gazdaság alakulását a következő időszakban. A Magyar Nemzeti Bank mindeközben kamatdöntő ülést a tart a jövő héten. A Federal Reserve pedig kiadta a legutóbbi kamatdöntő üléséről szóló jegyzőkönyvét, miután egyre többen áraznak Fed-kamatvágást szeptemberben.
Bőségesen érkeznek rendkívül fontos gazdasági adatok augusztus utolsó hetében. Kedden ismét kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A testület lassan egy éve 6 és fél százalékon tartja az alapkamatot, és jelenleg nem látunk esélyt arra, hogy ez a közeljövőben megváltozna. Júliusban azt láthattuk, hogy az infláció 4,3 százalékon alakult, amely kedvezőbb ugyan a júniusi adatnál, és a maginfláció is 4 százalékra csökkent, ám maga a főindex a vártnál magasabb lett.
A hazai infláció tűnik annak a faktornak, ami miatt az MNB továbbra sem csökkentheti a kamatszintet idehaza.
A forint jelenlegi relatív erőssége a jegybank szempontjából kedvező,
hiszen ez az importált infláció mérséklése mellett hozzájárulhat a lakosság inflációs várakozásainak a csökkenéséhez is. Egyelőre azonban még korai lenne emiatt a kamatcsökkentés közeljövőbeli lehetőségéről beszélni, a jegybank feltehetően tartóssá szeretné tenni a forint stabilitását.
A magyar gazdaság szempontjából fontos figyelemmel kísérni az európai hangulatindexeket. Az általános európai befektetői hangulat javulásával párhuzamosan a német IFO üzleti hangulatindexe is javult az elmúlt hónapokban. A mostani felmérés ugyanakkor már az amerikai–európai kereskedelmi megállapodás után zajlik, ami azt eredményezheti, hogy a ZEW indexéhez hasonlóan romolhat a mutató.
Továbbra sem teljesen körvonalazódott a megállapodás minden részlete, éppen ezért elég megosztott az üzleti szféra a megállapodás értékelésével kapcsolatban. Az IFO üzletihangulat-indexe és a ZEW index jelenlegi helyzetmegítélés-komponense szépen együtt mozog, már csak ez alapján sem lenne meglepő, ha e hónapban romlana az IFO indexe. Az MBH elemzői szerint az alaszkai találkozó után az európai vállalatok pesszimistább forgatókönyvekre rendezkedhetnek be.
A céges jelentések mellett az amerikai GDP alakulásáról is megtudhatunk részleteket. Csütörtökön ismerhetjük meg, hogy miként teljesít az USA gazdasága. Pénteken egy még ennél is fontosabb adatot, a PCE inflációs mutatót hozzák nyilvánosságra.
Az elmúlt héten megjelent amerikai inflációs adatok vegyesen alakultak, nagyobb meglepetést a termelői árak hirtelen megugrása jelentett júliusra, ami a vámok hatásait tükrözi már. A Fed azonban a fogyasztásalapú inflációt figyeli elsősorban, ami várhatóan nem tud a jegybanki célérték felé közelíteni. A Fed az alapforgatókönyvében azzal számol, hogy a vámoknak egyszeri áremelő hatásuk lesz, de továbbra is fontos, hogy ne alakuljon ki tartós inflációs probléma. Mielőtt a Fed megváltoztatná a kamatszintet, figyelik a folyamatokat és a beérkező adatokat.
