Megrendült Európában az üzleti bizalom, közeledik a Fed-kamatvágás

Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozója nem jelentett megnyugvást az európai gazdaság számára. Az üzleti szereplők bizonytalanságát fűtötték az amerikai–európai vámmegállapodások, pontosabban az, hogy több pontban nem született konkrét egyezség a felek között. Ezt követően az amerikai és az orosz elnök találkozója sem hozta el a háború megoldásának a lehetőségét. Az európai üzleti bizalmi indexek fontos mutatói alapján fel lehet vázolni a magyar gazdaság alakulását a következő időszakban. A Magyar Nemzeti Bank mindeközben kamatdöntő ülést a tart a jövő héten. A Federal Reserve pedig kiadta a legutóbbi kamatdöntő üléséről szóló jegyzőkönyvét, miután egyre többen áraznak Fed-kamatvágást szeptemberben.

A Trendmutató legfrissebb epizódját itt hallgathatják meg:

Bőségesen érkeznek rendkívül fontos gazdasági adatok augusztus utolsó hetében. Kedden ismét kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A testület lassan egy éve 6 és fél százalékon tartja az alapkamatot, és jelenleg nem látunk esélyt arra, hogy ez a közeljövőben megváltozna. Júliusban azt láthattuk, hogy az infláció 4,3 százalékon alakult, amely kedvezőbb ugyan a júniusi adatnál, és a maginfláció is 4 százalékra csökkent, ám maga a főindex a vártnál magasabb lett.

A hazai infláció tűnik annak a faktornak, ami miatt az MNB továbbra sem csökkentheti a kamatszintet idehaza.

A forint jelenlegi relatív erőssége a jegybank szempontjából kedvező,

hiszen ez az importált infláció mérséklése mellett hozzájárulhat a lakosság inflációs várakozásainak a csökkenéséhez is. Egyelőre azonban még korai lenne emiatt a kamatcsökkentés közeljövőbeli lehetőségéről beszélni, a jegybank feltehetően tartóssá szeretné tenni a forint stabilitását.

A magyar gazdaság szempontjából fontos figyelemmel kísérni az európai hangulatindexeket. Az általános európai befektetői hangulat javulásával párhuzamosan a német IFO üzleti hangulatindexe is javult az elmúlt hónapokban. A mostani felmérés ugyanakkor már az amerikai–európai kereskedelmi megállapodás után zajlik, ami azt eredményezheti, hogy a ZEW indexéhez hasonlóan romolhat a mutató.