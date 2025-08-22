Deviza
EUR/HUF395.26 -0.28% USD/HUF337.15 -1.21% GBP/HUF456 -0.41% CHF/HUF420.88 -0.25% PLN/HUF92.79 -0.38% RON/HUF78.2 -0.28% CZK/HUF16.11 -0.1% EUR/HUF395.26 -0.28% USD/HUF337.15 -1.21% GBP/HUF456 -0.41% CHF/HUF420.88 -0.25% PLN/HUF92.79 -0.38% RON/HUF78.2 -0.28% CZK/HUF16.11 -0.1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX105,513.1 -0.55% MTELEKOM1,964 -0.81% MOL2,950 -1.93% OTP30,720 +0.03% RICHTER10,690 -0.56% OPUS576 -0.86% ANY7,920 +0.51% AUTOWALLIS162 0% WABERERS5,280 +1.54% BUMIX9,232.54 +0.15% CETOP3,510.65 -2.71% CETOP NTR2,187.37 -2.74% BUX105,513.1 -0.55% MTELEKOM1,964 -0.81% MOL2,950 -1.93% OTP30,720 +0.03% RICHTER10,690 -0.56% OPUS576 -0.86% ANY7,920 +0.51% AUTOWALLIS162 0% WABERERS5,280 +1.54% BUMIX9,232.54 +0.15% CETOP3,510.65 -2.71% CETOP NTR2,187.37 -2.74%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Egyesült Államok
Washington D.C.
Donald Trump
bűnözés
Nemzeti Gárda

Washington ostroma: Trump pizzát vitt a rendőröknek, a Nemzeti Gárda tagjainak közben megengedték a fegyver viselését a fővárosban

Az elnök győzelmet hirdetett, és most már a Fehér Házba tervez új, hatalmas báltermet. Donald Trump hamburgerekkel és katonákkal ünnepelte Washington „megmentését”, miután látványosan visszaesett a bűncselekmények száma a Nemzeti Gárda bevetése után.
VG
2025.08.22., 20:23

Donald Trump tíz nappal a főváros rendőrségének szövetségi átvétele után győzelmet hirdetett Washingtonban, miután a Nemzeti Gárda és több szövetségi szerv bevonásával látványos csökkenést mutatnak a bűnügyi statisztikák. Az elnök szerint most kezdődik az „új város születése”.

Donald Trump Washington rendőrség nemzeti gárda
Donald Trump hamburgerekkel és katonákkal ünnepelte Washington „megmentését”, miután látványosan visszaesett a bűncselekmények száma a Nemzeti Gárda bevetése után / Fotó: AFP

A főváros utcáin tíz napja nemcsak a helyi rendőrök, hanem Nemzeti Gárda-egységek, FBI-ügynökök és amerikai marsallok is járőröznek. Donald Trump augusztus 11-én rendelte el 800 gárdista Washingtonba vezénylését, miután közbiztonsági vészhelyzetet hirdetett. A katonák a főbb turistacélpontoknál és közlekedési csomópontoknál teljesítenek szolgálatot, a Fehér Ház szerint az intézkedések máris érezhető eredményt hoztak.

Közben Pete Hegseth védelmi miniszter felhatalmazta a Washingtonban szolgáló Nemzeti Gárda-katonákat, hogy fegyvert viseljenek – jelentette a The Wall Street Journal. Pénteken reggel több mint 2000 gárdista állomásozott Washingtonban hat államból: Nyugat-Virginiából, Dél-Karolinából, Louisianából, Mississippiből, Ohióból és Texasból, illetve helyiek. 

Nagytakarítás Washingtonban, az utcáktól a politikáig

Trump augusztus 21-én az Anacostia Parkban találkozott a védelmi erőkkel, hamburgerekkel és pizzával fogadva őket. Beszédében úgy fogalmazott: „A számok olyan mértékben csökkentek, amit el se hinnénk – de mégis igaz.”

A rendőrségi szakszervezet adatai szerint a bevetés óta az autólopások 21, az utcai rablások 46, a kocsirablások pedig 83 százalékkal estek vissza. Az összes erőszakos bűncselekmény a megelőző hét naphoz képest 22 százalékkal csökkent.

 

Ugyanakkor a hivatalos statisztikák szerint a bűnözés már az elnök hatalomra lépésének kezdete óta mérséklődik: augusztus 8-ig az erőszakos bűncselekmények száma 26 százalékkal volt alacsonyabb, mint 2024-ben ugyanebben az időszakban. Washington azonban még így is az Egyesült Államok negyedik legveszélyesebb városa maradt, a gyilkossági ráta 27,3 volt százezer lakosra 2024-ben.

Ez a fővárosunk, és a világ legjobbja lesz

– jelentette ki Trump a USA Today szerint, hozzátéve: a kongresszustól további pénzeket kér a közterületek felújítására, a graffitik eltávolítására és az utak rendbetételére. Az elnök emellett új projektjéről is beszélt: egy kilencvenezer négyzetlábas báltermet építene a Fehér Házban, amelyet szerinte „már százötven éve várnak, de nem volt még igazi ingatlanos az elnöki székben”.

Az elkövetkező hetekben így egyszerre folytatódhat a főváros rendfenntartási kísérlete és Trump újabb látványos építkezési terve – a kettő közül pedig egyik sem marad visszhang nélkül.

Bűnbarlang: Trump kitakarítaná Washingtont – a Fehér Ház a Nemzeti Gárda bevetését sem zárja ki

A hétfői sajtótájékoztatón drasztikus lépéseket jelentett be az amerikai elnök. Donald Trump keményen fellépne Washington közbiztonságának a javítása érdekében, a Nemzeti Gárda bevetése is szóba került.

 

Terror

Terror
280 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
logisztika

Nagy hírt közölt az MVM: azt ígérik, ezzel jól járnak az ügyfelek – óriási magyar céggel kötött megállapodást

A partnerség az energiaellátás biztonságát és a költséghatékonyságot egyszerre erősítheti.
2 perc
Washington D.C.

Washington ostroma: Trump pizzát vitt a rendőröknek, a Nemzeti Gárda tagjainak közben megengedték a fegyver viselését a fővárosban

Az elnök győzelmet hirdetett, és most már a Fehér Házba tervez új, hatalmas báltermet.
2 perc
ukrán támadás

Végre megszólalt Brüsszel a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadásról: Szlovákia és Magyarország leforrázva hallgatja – hiába minden

A szállítás átmenetileg ismét leállt Magyarország és Szlovákia felé.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu