Washington ostroma: Trump pizzát vitt a rendőröknek, a Nemzeti Gárda tagjainak közben megengedték a fegyver viselését a fővárosban

Donald Trump tíz nappal a főváros rendőrségének szövetségi átvétele után győzelmet hirdetett Washingtonban, miután a Nemzeti Gárda és több szövetségi szerv bevonásával látványos csökkenést mutatnak a bűnügyi statisztikák. Az elnök szerint most kezdődik az „új város születése”.
A főváros utcáin tíz napja nemcsak a helyi rendőrök, hanem Nemzeti Gárda-egységek, FBI-ügynökök és amerikai marsallok is járőröznek. Donald Trump augusztus 11-én rendelte el 800 gárdista Washingtonba vezénylését, miután közbiztonsági vészhelyzetet hirdetett. A katonák a főbb turistacélpontoknál és közlekedési csomópontoknál teljesítenek szolgálatot, a Fehér Ház szerint az intézkedések máris érezhető eredményt hoztak.
Közben Pete Hegseth védelmi miniszter felhatalmazta a Washingtonban szolgáló Nemzeti Gárda-katonákat, hogy fegyvert viseljenek – jelentette a The Wall Street Journal. Pénteken reggel több mint 2000 gárdista állomásozott Washingtonban hat államból: Nyugat-Virginiából, Dél-Karolinából, Louisianából, Mississippiből, Ohióból és Texasból, illetve helyiek.
Trump augusztus 21-én az Anacostia Parkban találkozott a védelmi erőkkel, hamburgerekkel és pizzával fogadva őket. Beszédében úgy fogalmazott: „A számok olyan mértékben csökkentek, amit el se hinnénk – de mégis igaz.”
A rendőrségi szakszervezet adatai szerint a bevetés óta az autólopások 21, az utcai rablások 46, a kocsirablások pedig 83 százalékkal estek vissza. Az összes erőszakos bűncselekmény a megelőző hét naphoz képest 22 százalékkal csökkent.
Ugyanakkor a hivatalos statisztikák szerint a bűnözés már az elnök hatalomra lépésének kezdete óta mérséklődik: augusztus 8-ig az erőszakos bűncselekmények száma 26 százalékkal volt alacsonyabb, mint 2024-ben ugyanebben az időszakban. Washington azonban még így is az Egyesült Államok negyedik legveszélyesebb városa maradt, a gyilkossági ráta 27,3 volt százezer lakosra 2024-ben.
Ez a fővárosunk, és a világ legjobbja lesz
– jelentette ki Trump a USA Today szerint, hozzátéve: a kongresszustól további pénzeket kér a közterületek felújítására, a graffitik eltávolítására és az utak rendbetételére. Az elnök emellett új projektjéről is beszélt: egy kilencvenezer négyzetlábas báltermet építene a Fehér Házban, amelyet szerinte „már százötven éve várnak, de nem volt még igazi ingatlanos az elnöki székben”.
Az elkövetkező hetekben így egyszerre folytatódhat a főváros rendfenntartási kísérlete és Trump újabb látványos építkezési terve – a kettő közül pedig egyik sem marad visszhang nélkül.
