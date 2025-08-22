Végre megszólalt Brüsszel a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadásról: Szlovákia és Magyarország leforrázva hallgatja – hiába minden

Az elmúlt napokban több ukrán támadás is érte a Barátság kőolajvezetéket, amely Magyarország és Szlovákia energiaimportjában is fontos szerepet játszik, Brüsszel azonban mégis úgy látja, hogy a kontinens ellátása nincsen veszélyben, és látszólag semmit sem fognak tenni Kijevvel szemben.

Az Európai Bizottság szerint nincs veszélyben az uniós energiaellátás, jóllehet néhány nap alatt több támadás is érte a Barátság kőolajvezetéket / Fotó: AFP

Az Európai Bizottság megerősítette, hogy levelet kapott Magyarországtól és Szlovákiától a Barátság vezeték elleni támadások ügyében. A szállítás pénteken ismét megszakadt, de Brüsszel közölte:

Folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet, és ellátásbiztonsági problémát nem tapasztalnak.

A mostani incidens a fehérorosz határ közelében történt, de nem ez volt az első eset. Márciusban egy ukrán drón találta el a vezetéket, ami szintén ideiglenesen leállította az orosz olaj Magyarországra irányuló szállítását.

Az ukránok hiába támadják folyamatosan a magyar és a szlovák ellátásban kulcsfontosságú vezetéket, mégis azt hangsúlyozza Brüsszel, hogy az EU-ellátás stabil marad.

Veszélyben a Barátság kőolajvezeték

A vezeték déli ága az egyetlen működő útvonal, amelyen keresztül Oroszországból még érkezik kőolaj az unióba. Németország és Lengyelország már tavaly leállította az importot, de Magyarország, Szlovákia és Csehország továbbra is függ a déli szakasztól.

Brüsszel az olajkoordinációs csoporton keresztül figyeli az eseményeket, és ha szükséges, rendkívüli ülést is összehív. Most azonban az Európai Bizottság szerint nincs ellátási válság, a készletek és a régiós együttműködés elegendő védőhálót nyújt.

A kérdés az, hogy meddig maradhat tartható ez a helyzet, ha a vezeték rendszeresen támadások célpontjává válik.

Kijev ezen a napon nem megrovást kapott Ursula von Der Leyen bizottságától, hanem 1600 milliárd forintnak megfelelő ajándékot nemzeti ünnepére.