Befektetés: kiderült a profik titka, ezekkel a VIP-részvényekkel verik tönkre a piacot

A fedezeti alapok kedvenc részvényei idén felülmúlják a részvénypiacok egészének teljesítményét, három éve először – állapította meg a Goldman Sachs friss elemzése. A hedge fundok legnagyobb befektetései között szép számmal akadnak technológiai részvények.

Kiderült, mik a fedezeti alapok legnagyobb befektetései / Fotó: Miha Creative / Shutterstock

Az amerikai befektetési bank a 13F nevű beadványok elemzésével jutott erre a következtetésre, amelyek a hedge fund alapok negyedéves portfólió-összetételét tartalmazzák.

A Goldman által „hedge fund VIP” részvénykosárnak nevezett index 15 százalékos hozamot ért el az év derekáig, lekörözve ezzel az S&P 500 11 százalékos emelkedését.

Ezek most a fedezeti alapok kedvenc befektetései

A VIP-részvénylistán azok a pozíciók szerepelnek, amelyek a leggyakrabban kerülnek a fedezeti alapok tíz legnagyobb befektetése közé.

A lista élmezőnyében túlsúlyban vannak a technológiai részvények:

az élen az Amazon áll,

amelyet a Microsoft,

a Meta,

az Nvidia,

az Alphabet,

a TSMC,

a Broadcom

és az Apple követ.

A top 10-et két pénzügyi vállalat, a Capital One Financial és a Mastercard zárja. A Tesla, melynek árfolyama az elektromos autói iránti kereslet visszaesésével párhuzamosan nagyot zuhant, csak a 30. helyen szerepel a listán.

A Goldman Sachs elemzése szerint a VIP-részvénykosár átlaghozama 2001 óta a negyedéves időintervallumok 59 százalékában tudta megverni az S&P 500 indexet.

A fedezeti alapok az idei felülteljesítést ráadásul azzal együtt érték el, hogy a 13F-beszámolók tanulsága alapján közel 15 százalékponttal alulsúlyozzák a technológiai papírokat az S&P 500 indexhez képest.

Bruno Schneller, az Erlen Capital Management ügyvezető igazgatója szerint a második negyedév nem annyira az új lehetőségek felkutatásáról szólt, hanem inkább a „túlélésről és a régi nyertesekhez való visszatérésről”.

Bár a Magnificent Seven továbbra is dominál a legnagyobb pozíciók között, ez inkább likviditáson alapuló választásnak tűnik, semmint erős fundamentális alapú befektetésnek

– mondta a MarketWatchnak.

A jelentősebb fedezeti alapok közül a Point72 visszatért az Amazonhoz és az Nvidiához, két olyan pozíciójához, amelyet az első negyedévben eladott. A Ray Dalio fémjelezte Bridgewater ugyancsak alaposan bevásárol az Nvidiából.