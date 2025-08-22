Deviza
Döntött a Magyarországon is működő nagy boltlánc: nem lesz többé házhozszállítás – erre jobb felkészülnie a vásárlóknak

A Penny megszünteti online élelmiszer házhozszállítási szolgáltatását Németországban, mivel visszaesett a vásárlói érdeklődés. Arról egyelőre nem érkezett hír, hogy a cég más országban is hasonló lépésre készülne.
VG
2025.08.22, 22:00
Frissítve: 2025.08.22, 22:01

A Penny Németországban megszünteti az online élelmiszer házhozszállítási szolgáltatását, mivel a vásárlók érdeklődése visszaesett a koronavírus-járvány lecsengése után. A németországi Penny a fizikai boltokra koncentrál a jövőben.

A Penny befejezi a házhozszállítást Németországban / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A német élelmiszer-kiskereskedelemben az online értékesítés aránya 2024-ben mindössze három százalék körül alakult, így érthető a cég döntése. A vállalat egyben megszüntette a szolgáltatást nyújtó partnerrel, a Wolttal történő együttműködést a nyugat-európai országban.

A Penny online házhozszállítása jelenleg több országban is elérhető, Magyarországon több mint 40 településen vehető igénybe a Foodora közreműködésével, míg Csehországban a Wolttal együttműködve több városban működik. Emellett lehetőség van online rendelésre Olaszországban, Romániában és Ausztriában.

A német sajtóban megjelent hírek nem szóltak arról, hogy a cég más országban is hasonló lépésre készülne, ugyanakkor tekintettel arra, hogy mégiscsak kvázi az anyacég hozta meg a döntést, bőven benne lehet a pakliban, hogy további piacokon, amelyeknél hasonló a tendencia, ugyancsak a házhozszállítás megszüntetéséről határoznak majd a jövőben. 

Újratervezés előtt a MediaMarkt: fordulóponthoz érkezett Európa műszaki óriása – itt a kínai kérő

Kínai vevő tűnt fel a MediaMarkt anyavállalata körül: a JD.com előrehaladott tárgyalásokat folytat a Ceconomy megvásárlásáról. Bár a hír felkavarta az állóvizet, a valódi kérdés az, milyen állapotban van ma az egyik legismertebb európai elektronikai lánc, és vajon miért lehet vonzó célpont egy keleti technológiai óriás számára.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
