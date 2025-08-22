Trump így üdvözölte Powell jegybankárdzsemboriját: kirúgom Lisa Cookot a Fedtől

Donald Trump kijelentette, hogy elbocsátja az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) igazgatótanácsának tagját, Lisa Cookot, ha nem mond le önként a tisztségéről. Cook jelzálogcsalás vádjával néz szembe, amely szerint hamis dokumentumokat használt fel kedvezőbb hitelfeltételek biztosítása érdekében. Ez egy időben történik az éves Jackson Hole-i találkozóval, amelyen a Fed elnöke látja vendégül a világ jegybankárait.
A vádak szerint Cook jelzáloghitelt vett fel egy michigani ingatlanra, vállalva, hogy legalább egy évig elsődleges lakhelyeként használja. Néhány héttel később egy újabb jelzáloghitelt igényelt egy georgiai ingatlanra, amelynél szintén azt ígérte, hogy elsődleges lakhelyként használja. Cook később bérbe adta a georgiai ingatlant.
Az ügyet a Szövetségi Lakásfinanszírozási Ügynökség (FHFA) igazgatója, Bill Pulte hozta nyilvánosságra, aki eljárást sürgetett. Az Igazságügyi Minisztérium vizsgálatot indított az ügyben, és Ed Martin, a minisztérium egyik vezető tisztviselője felszólította a Fed vezetőjét hogy függessze fel Cookot.
A Federal Reserve még nem reagált a hírekre, de az igazgatótanács tagját kizárólag az amerikai elnök távolíthatja el. Lisa Cook tagadja a törvénysértést, és kijelentette: szándékában áll válaszolni a pénzügyi múltjával kapcsolatos kérdésekre.
A CNBC emlékeztet: az ügy abból a szempontból is jelentős, hogy ha Cook távozik, akkor Trump átalakíthatja a Fed igazgatótanácsát. A jelenlegi hét tag közül közül kettő, Christopher Waller és Michelle Bowman Trump kinevezettjei, így az elnök politikájának megfelelőlen sürgetik az alapkamat csökkentését. Adriana Kugler bejelentette, hogy lemond tisztségéről, így a helye megüresedik, amiről az elnök dönt.
Ha Trumpnak sikerül Cookot eltávolítania, akkor ő nevezné ki az utódját, így a testület többsége osztaná az amerikai elnök monetáris politikával kapcsolatos véleményét. Trump rendszeresen kifogásolja, hogy a Fed vezetője, Jerome Powell túlságosan vonakodik az irányadó kamatok mérséklésétől.
Ugyanakkor Powell ma Jackson Hole-ban azt mondta, hogy a munkaerőpiac növekedése nagyot lassult az elmúlt időszakban, és így egy egyensúly kezd beállni, majd hozzátette, hogy úgy látják, a munkaerőpiacon mind a kereslet, mind a kínálati oldal megcsappant, ez pedig egyre élesebbé teszi a lefelé mutató kockázatokat a munkaerőpiacon.
Szédületes, mit művel a forint: Powell gyomrosa megsemmisítette a dollárt, elképesztő futam indult meg
Az amerikai jegybank feje sokkal puhábban fogalmazott Jackson Hole-ban elmondott beszédében, mint azt igazából bárki várta. Jerome Powell beszakította a dollárt, a forint pedig köszöni szépen: azonnal egy százalékot ralizott.
Powell beszédében a Trumppal folytatott csörtéjére is kitért, emlékeztetett, hogy a Fed ezentúl is csak és kizárólag a frissen érkező adatokra és azok potenciális makrogazdasági utóhatásaira támaszkodik majd döntéshozatala során, és ettől a felfogástól soha, semmilyen esetben nem térnek majd el.
Túl óvatos a Fed? Két kormányzó Trump oldalára állt – egyre többen követelik a kamatcsökkentést
Jerome Powell nem számított arra, hogy a jegybank szívében lázadás fog kirobbanni. A Federal Reserve két kormányzója szerint már ideje lenne kamatot csökkenteni, különben veszélybe kerülhet a munkaerőpiac és a gazdaság, mivel mindketten csak átmeneti inflációs hatást látnak a Trump-féle vámok mögött.
