Kína bejelentette a végső csapást az európai autóiparra: mostantól mindenkinek házhoz viszi az elektromos autóit az EU-ban

Ezzel egy időben bejelentették, hogy az amerikai piacot elhagyják a magas vámok és a lecsökkent kereslet miatt. Új szolgáltatással rukkolt elő a China EV Marketplace, amely mostantól közvetlenül az európai vásárlók otthonába szállítja a kínai elektromos autókat.
VG
2025.08.22., 21:35
Fotó: Shutterstock

Eddig, aki kínai elektromos autót szeretett volna Európában, annak a vámolási folyamatokon és a kikötői átvételen kellett átrágnia magát. Mostantól azonban ajtótól ajtóig szállítással lehet rendelni: a vásárló egyszerűen online kiválasztja a modellt, és a cég intéz minden papírmunkát.

Electric,Car,Connected,To,Charging,Station.,Electric,Car,Charging.,Concept elektromos autóKína, kínai elektromos autó
Új szolgáltatással rukkolt elő a China EV Marketplace, amely mostantól közvetlenül az európai vásárlók otthonába szállítja a kínai elektromos autókat / Fotó: Shutterstock

Először fordul elő, hogy európai autósok közvetlenül Kínából rendelhetnek homologizált villanyautót, amelyet közvetlenül házhoz viszünk

– jelentette ki Jakub Gersl, a China EV Marketplace operatív igazgatója a carnewschina.com-nak.

A vállalat közlése szerint az idei év első hat hónapjában 7000 autót adott el világszerte, ami 66 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A növekedést főleg a plug-in hibrid modellek hajtották, mivel a tisztán elektromos modellekre az Európai Unióban akár harmincöt százalékos vámot is kivethetnek.

Az úgynevezett kiterjesztett hatótávú elektromos autók (EREV) viszont gyakorlatilag eltűntek a kínálatból. Ezek Kínában népszerűek, ám az EU ugyanolyan kategóriába sorolja őket, mint a tisztán elektromos modelleket, ezért a vámok miatt gyakorlatilag ellehetetlenült az exportjuk.

Újra előretörnének a kínai elektromos autók

Miközben az amerikai piac gyakorlatilag összeomlott – az elmúlt hónapokban alig harminc járművet értékesítettek, főleg tesztcélokra –, Európában éppen ellenkező trend látszik. A Jato Dynamics júniusi jelentése szerint a kínai gyártók májusban 111 százalékkal növelték eladásaikat, 65 808 autót regisztráltak, ami az európai piac 5,9 százalékát jelentette. Egy évvel korábban még csak 2,9 százalékos volt a részesedésük.

A következő hónapok kulcskérdése, hogy a közvetlen házhoz szállítás mennyire turbózza fel az európai vásárlási kedvet. A jelek szerint Kína a vámháborúk ellenére is egyre nagyobb szeletet hasít ki az öreg kontinens autópiacából.

Kínai elektromos autók: nem ugyanazt adják el Európában, megvan a magyarázat, miért kerülnek kétszer annyiba – jön itt is az árháború?

Feleannyiért lehet elektromos autóhoz jutni Kínában, mint Európában, ami nem csoda. A vámok és a szerkezeti sajátosságok egyaránt a távol-keleti ország felé billentik a mérleget, ami az árakat illeti.

 

