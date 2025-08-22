Ezt is megértük: megindulhatnak a románok Magyarországra tankolni – ennyibe kerül mostantól az üzemanyag és csak még rosszabb lesz

Románia legnagyobb olaj- és gázipari vállalata, a Petrom pénteken délután emelte az üzemanyagok árait, a benzin literenkénti ára 5 banival nőtt, míg a gázolaj ára nem változott. A fővárosi Petrom kutakon ma egy liter standard benzin ára 7,33 és 7,39 lej között mozgott, míg egy liter standard dízel 7,55 és 7,60 lej között alakult.
Az Economedia emlékeztet: a mai volt a hetedik változtatás augusztusban, miután a hónap elején jelentős áremelést hajtottak végre. Mindez a megszorításokkal magyarázható: a Bolojan-kormány a jövedéki adót 10 százalékkal emelte, míg az általános forgalmi adót (áfa) 19 százalékról 21 százalékra növelte.
2026 januártól újabb jelentős emelés jöhet a jövedéki adók növekedése miatt, ami a benzin literenkénti árát kb. 34 banival, míg a gázolajét 30 banival növelheti.
A jelenlegi román üzemanyagárszint immáron a magyar fölött húzódik. A benzin esetében még 1-3 forintos előny ugyan papíron látszik, azonban a gázolaj átlagára már 7 forinttal van fölötte a jelenlegi magyar hasonló adatnak. Így aztán könnyen elképzelhető, hogy a határmenti településeken magyar oldalon megjelenek a román "bevásárlóturisták".
Eddig jellemzően ennek éppen a fordítottjáról szóltak a hírek.
Romániában július elején lépett életbe a megszorítások első köre. A hivatalba lépő Bolojan-kormány 19 százalékról 21 százalékra emelte az áfát, növelte a jövedéki adót, befagyasztották a béreket és a nyugdíjakat két évre, 20 százalékos létszámcsökkentést rendeltek el a közigazgatásban, megszüntetették a bérpótlékokat, illetve szigorítottak az állami alkalmazottak korengedményes nyugdíjaztatási szabályain.
Nem véletlenül sietős a kormánynak a megszorítások elfogadása, a tét ugyanis óriási: ha nem tudják kordában tartani a hiányt fenntartható módon, akkor ősszel nagy valószínűséggel a hitelminősítők bóvliba vágják a román államkötvényeket, ami tovább nehezítheti az államadósság finanszírozását.
Mindezek után nem meglepő, hogy jelentősen rontott a román gazdaság idei kilátásain a Román Nemzeti Bank: a júliusi inflációs jelentésében a 2025 decemberére vonatkozó inflációs előrejelzését az eddigi 4,6 százalékról 8,8 százalékra emelte, miközben már nem zárja ki a lehetőségét, hogy idén recesszióba csúszik a gazdaság.
Temu-adó: Románia kétségbeesetten próbálja befoltozni a költségvetési hiányát
Alexandru Nazare pénzügyminiszter új adócsomagot jelentett be a román költségvetési hiány mérséklésére. Az egyik leglátványosabb intézkedés a 25 lej (közel kétezer forint) összegű fix díj minden, EU-n kívüli online platformról – például a Temuról – rendelt kisebb csomagra, miközben a multinacionális cégek adóztatását is átalakítják.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.