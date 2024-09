Németország százéves lemaradásba került a fegyverkezéssel

„Visszatért a háború Európába” – ütős megállapítás az Ukrajna-összecsapás kapcsán a kieli világgazdasági intézet, az IfW legújabb kiadványából. A háború hosszúnak ígérkezik, ezért a fegyverkezés, fegyvergyártás központi kérdéssé válik – vélekednek a szerzők, akik kidolgozták az IfW legújabb mutatószámát, a KMPT-t – Kiel Military Procurement Tracker –, a katonai beszerzések nyomon követésének kieli mutatóját.

A bőséges finanszírozás dacára a német fegyverkezés százéves késést szenved. A képen Olaf Scholz kancellár és Boris Pistorius hadügyminiszter / Fotó: AFP

Mi kell a háborúhoz?

Mi kell a háborúhoz? Szun Ce kínai filozófustól (A háború művészete) az olasz hivatásos katonáig, katonai elemzőig, diplomatáig, Raimondo Montecuccoliig a hadiipari stratégák a ráfordításokat hangsúlyozzák. A 17. századi olasz tábornok legendás mondása szerint három dolog kell a háborúhoz: pénz, pénz és pénz. Európában pedig ma éppen ez hiányzik. A Politico méltatja a teljes terjedelmében közzétett Mario Draghi-jelentést Európa versenyképességéről.

Tele van jó szándékú javaslatokkal – de ezek nagy pénzbe kerülnek

– szól a summázás.

Draghi évi 800 milliárd eurós EU-beruházásokról álmodozik, miközben az EU s annak hajtómotorja, Németország egyre jobban legatyásodik. Nemhogy 800 milliárdot, de a tizedét is alig tudják összekaparni. Ezernyi teher nehezedik az EU-vezetés vállára is, aminek elviselését a fokozódó politikai-gazdasági megosztottság – energiakérdések, klímaváltozás kezelése, migráció – mellett az új tagok felvétele, Ukrajna támogatásának terhe is nehezíti.

Ukrajna ugyanis roppant pénzekbe kerül és némelyik EU/NATO-tagország a szó szoros értelmében lesöpörte a padlást, egész fegyvernem-felszereléseket – például Dánia a teljes tüzérségét – adott az országuk egységéért harcoló ukránoknak.

Ezt most részben az EU-n hajtanák be. Kijev gazdasági helyzete a támogatások dacára kétségbeejtő. A Moody’s és az S&P szerint Kijev technikailag csődbe került, nem tudja törleszteni a felvett kölcsönök esedékes részleteit.

A Moody’s Ukrajna hitelezőinek 71 százalékos veszteségéről beszél.

Ki fog ezután pénzt invesztálni Ukrajna újjáépítésébe?

Nyugat-Európa fegyverkezése lemaradni látszik

Míg Oroszország az utóbbi két évben növelte hadiipari kapacitásait, addig Nyugat-Európa e tekintetben lemaradni látszik, legalábbis az ütem tekintetében – derül ki a KMPT-mérőszámhoz fűzött kommentárból.

Oroszország hadiipari kapacitásai jóval többet termelnek, mint amennyit az orosz csapatok a harcokban vesztenek

– derül ki a dokumentumból.