A norvég alap kiszáll az izraeli offenzívát támogató tőzsdecégekből

Magyar állampapír és OTP is kell a norvég óriásnak Közel 140 milliárd dolláros nyereséget ért el fél év alatt a norvég állami vagyonalap a technológiai részvények ralijának köszönhetően. A világ legnagyobb befektetői közé tartozó szuverén alap szépen keresett magyar eszközein is, melyek között az OTP, a Richter és a Wizz Air részvényei mellett magyar állampapír és hazai ingatlanok is megtalálhatók.