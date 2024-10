Fordulat: fellélegzett az olajpiac - csökken az ár

Napok óta erre a nyilatkozatra várt az olajpiac:

az izraeli miniszterelnök szerint inkább iráni katonai, mint olaj- vagy nukleáris létesítményekre mérnek csapást

– legalábbis erről írta a Washington Post két, az ügyben jártas tisztviselőre hivatkozva.

Jobb a hangulat az olajpiacon, a kérdés, hogy meddig. / Fotó: Fotogrin

A piacon az elmúlt napokban aggódtak: már önmagában az iráni olajlétesítmények támadása és az azokat ért kár következtében is kilőtt volna a fekete arany ára, ám hosszabb távon még ellátási zavarok is felléphettek volna – a félelem miatt az utóbbi hetekben hegymenetben volt az olajár.

Míg október elején a Brent ára alig állt 71 dollár fölött, addig néhány nappal ezelőtt – a közel-keleti feszültség csúcspontján – 80 dollár fölött is járt, míg kedd napközben hordójáért 74 dollárt kellett fizetni.

Nincs új a nap alatt

Most is az eddigiekhez hasonló tényezők mozgatják az olaj árát. A lanyha kínai és világgazdasági növekedés miatti alacsony kereslet, valamint a keresleti félelmek mellett nem került le a hangsúly a Közel-Keletről. A térség adja a globális kínálat harmadát, így ha az izraeli konfliktus eszkalálódik, esetleg az olaj-infrastruktúra sérül, arra bizonyosan hisztérikusan reagál majd a piac.

Izrael mérsékelt csapása Iránra csökkenti az ellátási kockázatokat, és ezáltal a geopolitikai kockázati prémium nagyságát

– mondta Dominic Schnider, a UBS Global Wealth Management globális deviza- és nyersanyagpiaci vezetője.

Az sem mellékes, hogy az OPEC is csatlakozott a gyengülő keresletnövekedést prognosztizálók táborához, és már a harmadik egymást követő hónapban csökkentette az idei és a következő évre vonatkozó előrejelzéseit.

Az oroszok belehúznak

Oroszország olajexportja három hónapos csúcson van, napi 3,33 millió hordó nyersolajat szállított az október 13-ig tartó négy hétben. Ez azt jelenti, hogy a négyhetes átlagos rakomány napi 7000 hordóval nőtt. Ennek hátterében az állhat, hogy a finomítói kapacitás a március közepe óta mért legalacsonyabb szintre esett a karbantartások miatt. Összességében tehát több jut exportra.

Oroszország kőolajexportjának bruttó értéke heti 1,52 milliárd dollárra nőtt

az október 13-ig tartó 28 nap alatt, az 6-i időszakos 1,48 milliárd dollárról.