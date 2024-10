Még többen akarnak lenni a kínaiak: kitalálták, hogyan nőhet a népesség

A még mindig milliárd főnél is nagyobb népességű Kína új családtámogatási rendszert jelentett be, hogy megfordítsa a fogyatkozó létszámot. Az új kínai támogatások közt szerepel az anyasági támogatás, a szülési szabadság és a gyermekjóléti szolgáltatások bővítése is. Az állam az önkormányzatoknak is szerepet szán.