Orbán Viktor elárulta, hogyan tenné újra naggyá Európát

Ezért javasolja a magyar elnökség, hogy az eurózónához tartozó országok csúcstalálkozóinak mintájára a schengeni zónához tartozó országok vezetői rendszeresen üljenek össze, és ahogy az eurót menedzselik, ugyanúgy menedzseljék közösen a schengeni határokat is a legmagasabb politikai szinten.

A Balkán nélkül Európa sosem lesz teljes

A miniszterelnök beszélt a Balkán integrációjáról is, mely nélkül Európa sosem lesz teljes, ezért a soros magyar uniós elnökség összehívta az Európai Unió és a Nyugat-Balkán csúcstalálkozóját. De Orbán Viktor azt is elmondta, hogy a magyar elnökség programpontjai között van az uniós védelempolitika és a technológiai bázis megerősítése is, ezért ezekről is szó lesz a novemberi budapesti csúcson.

Húsz éve ígértük meg a nyugat-balkáni országoknak, hogy fel fogjuk venni őket. Ideje lenne ezt beváltani

