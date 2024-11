Amerikai cég vásárolja fel a piacvezető romániai vízautomata szolgáltatót

Az amerikai Axel Johnson Inc. vásárolja fel a piacvezető romániai vízautomata szolgáltatót, a La Fantanát - írja az economedia.ro. A La Fantana a New York-i székhelyű Axel Johnson Inc. csoporton belül a vízkezelési technológiákra szakosodott Kinetico része lesz.

Fotó: Lina Mo

„Ez a felvásárlás azonos kultúrájú és egymást kiegészítő kompetenciájú cégeket egyesít, hogy egy széles skálát felölelő kereskedelmi és háztartási ügyfél számára nyújtsanak vízkezelési termékeket és szolgáltatásokat” – nyilatkozta Sara Greenstein, az Axel Johnson Inc. elnök-vezérigazgatója. Cristian Amza, a La Fantana vezérigazgatója szerint az Axel Johnson Inc.-be való betagozódás hozzájárul ahhoz, hogy a cég megerősítse piacvezető pozícióját. A La Fantana a New York-i székhelyű Axel Johnson Inc. csoporton belül a vízkezelési technológiákra szakosodott Kinetico része lesz. A felek a tranzakció értékét nem hozták nyilvánosságra. A 2001-ben alapított La Fantana ballonos, illetve vízhálózatra kapcsolt adagolókat, palackozott ásványvizet, valamint kávégépeket forgalmaz irodák, háztartások és a vendéglátóipar számára. A cég 2003 óta a szerb piacon is jelen van. 2023-ban a mintegy 1000 főt foglalkoztató La Fantana SRL 269 millió lej (22,084 milliárd forint) árbevétel mellett 11,98 millió lej (983,558 millió forint) nyereséget ért el. A cégnek Bukarestben és Nagyszeben közelében van egy-egy palackozó üzeme.