Megvan az ember, aki tömegesen deportálja majd a migránsokat a Egyesült Államokból

Elég nehéz pontosan kideríteni, hány illegális migráns és az Egyesült Államokban. A washingtoni székhelyű liberális Center for American Progress kutatóintézet 11,3 millióra teszi a számukat, ami a lakosság 3,3, százaléka és akik közül szerintük hét, a független Pew Research Center szerint majdnem nyolcmillió dolgozik.

A mezőgazdaságban és élelmiszer-feldolgozásban dolgozók negyede illegális migráns / Fotó: robertharding via AFP

Szükségünk van ezekre a munkásokra. Azt akarjuk, hogy legalizálják őket. Tudni akarjuk, hogy kik ők, hol tartózkodnak, és gondoskodni róla, hogy adót fizessenek; nem akarjuk, hogy elmenjenek

– nyilatkozta a CNBC-nek Chad Prinkley, az építőipari tanácsadással foglalkozó Well Built Construction Comsulting vezérigazgatója, aki hangsúlyozta, hogy nincs amerikai munkás, aki betöltené a migránsok hagyta űrt.

A munkaerőhiány felpörgeti a béreket

A béreket – mint mindenhol – a munkaerőpiacon is a kereslet-kínálat diktálja, a dolgozók hiánya így azok emelkedéséhez fog vezetni és végighullámzik az egész ellátási láncon. Emellett fennakadásokhoz vezet majd, nem lesz elég áru a boltokban, csúszni fognak az építkezések. Az építőiparban ugyanis becslések szerint a munkavállalók 14 százaléka illegális migráns, a mezőgazdaságban és élelmiszer-feldolgozásban még nagyobb, 25 százalékos az arányuk.

Nagy kérdés az is, milyen hatása lesz az új politikának a szakemberekre, akikből jelenleg is hiány van. Leverant ugyan arra nem számít, hogy orvosokat, kutatókat is összeterelnék és deportálnák, de már önmagukban a korlátozások, az ellenséges hangulat is elrettenheti a potenciális jelentkezőket.

A deportálások súlyosan érintik majd az amerikai építőipart is / Fotó: Shutterstock

Nagy mértékben függ a bevándorlóktól a technológiai ágazat is, és a magasan képzett szakembereknek szán H-1B munkavállalói vízumok kiadását már Trump első elnöksége alatt is szigorították és korlátozták, nagyobb arányban tagadták meg, mint az azt megelőző négy évben.