Elnökválasztás: menekülnek az amerikai gazdagok az USA-ból – nem remélnek semmi jót

Egyre több gazdag ember tervezi elhagyni az Egyesült Államokat, második állampolgárságot szerezni vagy legalább tartósan letelepedni külföldön. Ez a jelenség ugyan normális minden amerikai elnökválasztás után, most azonban nemcsak beszélnek róla, hanem lépnek is, mert veszélyes politikai és társadalmi felfordulástól tartanak.

Az amerikai elnökválasztás után sokan nem akarnak MAGA Amerikában élni / Fotó: AFP

„Még sosem tapasztaltunk olyan keresletet, mint most” – nyilatkozta a CNBC -nek Dominic Volek, a gazdagok külföldre költözéshez tanácsokat adó Henley & Partners csoportvezetője. A tehetős amerikaiak most teszik ki először a cég legnagyobb ügyfélkörét, 20 százalékát, vagyis többet, mint bármely más nemzetiségű ügyfél. A migrációt tervező amerikaiak száma legalább 30 százalékkal nőtt a tavalyi évhez képest.

David Lesperance, a Lesperance and Associates nemzetközi adó- és bevándorlási cég ügyvezető partnere elmondta, hogy

a tavalyi évhez képest nagyjából megháromszorozódott azoknak az amerikaiaknak a száma, akiktől megbízást kapott a lehetséges külföldre költözéssel kapcsolatban.

A fiatalok menekülnének leginkább

A gazdagoknak kivándorlási tanácsokat adó Arton Capital felmérése szerint az amerikai milliomosok 53 százaléka azt állítja, hogy a választások után nagyobb valószínűséggel hagyja el az Egyesült Államokat, függetlenül attól, hogy ki nyer.

A fiatalabb milliomosok távoznának a legnagyobb valószínűséggel, a 18 és 29 év közöttiek 64 százaléka mondta, hogy „nagyon érdeklik” az úgynevezett aranyvízumok kérjen tengerentúli rezidenciaprogramon keresztül.

A koronavírus-járvány jelentette a fordulópontot

Tény az is, hogy a kivándorló tehetős amerikaiak száma folyamatosan nő a koronavírus-járvány óta, rengeteg ok volt ugyanis erre, például melegebb éghajlatú, olcsóbb országot kerestek a nyugdíjas éveikre, vagy közelebb akartak lenni a külföldön élő családjukhoz.

Európa és Antigua a gazdag amerikaiak kedvenc célpontja / Fotó: Shutterstock

Az ultragazdagok is egyre inkább úgy látják, hogy koncentrált személyes és pénzügyi kockázatot jelent, ha csak egyetlen ország állampolgárságával rendelkeznek, így a befektetéseikkel együtt diverzifikálják az „útlevél-portfóliójukat” is. Mások azért akarnak nem amerikai útlevelet is, mert esetleg veszélyes országokba vagy az Egyesült Államokkal szemben ellenséges régiókba utaznának.