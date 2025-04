Itt az újabb csoda fogyókúrás gyógyszer, amely az Ozempichez hasonló hatást ígér

Az Eli Lilly & Co. részvényei megugrottak, miután kísérleti tablettája segített a betegeknek a súlycsökkentésben és a vércukorszint szabályozásában, éppúgy, mint az Ozempic, amely előrelépést jelenthet az egyik leggyorsabban növekvő gyógyszerpiacon. A gyógyszert előállító Chugai Pharmaceutical Co. részvényei is szárnyaltak. Az Eli Lilly bejelentette, hogy ez év végéig kíván hatósági engedélyeket kérni a fogyókurás gyógyszerre, a cég részvényei 16%-ot emelkedtek az eredmények bejelentése után.