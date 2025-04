Horvátország: óvatosan vezessen, kőkeményen büntetik a rendőrök a gyorshajtást – még az övet és a mobilozást is ellenőrzik, elzárás is lehet a vége

Az elmúlt években jelentős technikai fejlesztésen esett át a horvát rendőrség, így ma már országszerte 468 fixen telepített közlekedési kamerával ellenőrzik a forgalmat.

Horvát autópálya – itt nehéz lenne gyorsan hajtani, de a hatóságok a biztonsági övet és a mobilozást is ellenőrzik / Fotó: AFP

Ezek a magyar Véda rendszerhez hasonló eszközök nem kegyelmeznek: automatikusan rögzítik a szabálysértéseket, és azonnal kezdetét veszi a bírságolás megindítása. A kamerák akár 600 méteres távolságból is képesek észlelni a sebességtúllépést, a biztonsági öv használatának elmulasztását, vagy a volán mögötti mobiltelefonálást is.

Továbbra is kőkeményen büntet a horvát rendőrség

A bírságok mértéke némileg kedvezőbb, mint Magyarországon, és jó hír az autósoknak, hogy a tarifák tavaly óta nem változtak. Ha például valaki településen belül

legfeljebb 10 km/h-val lépi túl a megengedett sebességet, 30 eurós büntetésre számíthat.

10–20 km/h közötti túllépés esetén a bírság 60 euró,

20–30 km/h-nál pedig 130 euró.

Ha a gyorshajtás mértéke 30 és 50 km/h között van, a bírság 290 és 920 euró között alakulhat.

Aki pedig 50 km/h-val vagy annál többel lépi túl a megengedett sebességet településen belül, akár 2650 eurós bírságot is kaphat, sőt,

60 napig terjedő szabadságvesztéssel is sújthatják.

Az autópályákon és gyorsforgalmi utakon a szankciók valamivel enyhébbek: a bírság összege 60 és 1990 euró között mozoghat.

A horvátok azokat is keményen büntetik, akik nincsenek bekötve, függetlenül attól, hogy valaki sofőr vagy utas,

a biztonsági öv használatának elmulasztása 130 eurós bírságot von maga után.

Az utakon sok az álcázott rendőrautó, melyek mozgás közben mérik be a gyorshajtókat, a térfigyelő kamerák pedig azonnal jelzik a hatóságoknak, ha valaki túllépi a megengedett sebességet. Érdemes tudni, hogy a helyszíni bírságolás során kedvezményt is kaphatunk, ha három napon belül befizetjük a bírság összegét, akkor csak a felét kell rendezni. Ezt bankkártyával a rendőröknél vagy banki átutalással is megtehetjük.

Egy sör még belefér?

Magyarországgal ellentétben Horvátországban nem érvényesül a zéró tolerancia elve, az ittas vezetőket 0,5 ezrelék véralkoholszintig nem büntetik. Abban az esetben viszont, ha valaki ezt a határértéket túllépi, akár 2650 eurós bírsággal, súlyosabb esetben pedig börtönbüntetéssel is számolnia kell.