Jelentős évfordulót ünnepel a héten a YouTube: pontosan húsz évvel ezelőtt, 2005. április 23-án került fel a videómegosztóra az első videó Me at the zoo címmel. A videót az egyik társalapító, Jawed Karim készítette, és alig 19 másodperc hosszú: a San Diegó-i állatkertben beszél benne az elefántok ormányáról. Senki sem sejtette akkor, hogy ezzel a szerény, alacsony felbontású felvétellel megkezdődik a digitális tartalomgyártás egyik legmeghatározóbb korszaka – a YouTube pedig pár év alatt amatőr videómegosztóból globális médiabirodalommá válik.

Nagy évfordulót ünnepel a YouTube: húsz éve töltötték fel az első videót – ma már dollármilliókat termelnek a sztárok / Fotó: Mateusz Slodkowski

A YouTube-ot három egykori PayPal-alkalmazott – Steve Chen, Chad Hurley és Jawed Karim – alapította, eredetileg azzal a céllal, hogy bárki könnyen megoszthassa saját videóit az interneten. A kezdeményezés gyorsan népszerű lett, és már 2006-ban megvette a Google, 1,65 milliárd dollárért. Ez volt az a pillanat, amikor a YouTube sorsa végleg megváltozott: beindult a hirdetési modell, megjelentek a partnerprogramok, és a videók feltöltése már nemcsak önkifejezési forma lett, hanem üzleti lehetőség is.

A platform más részei is fejlődnek: mint sok más területen, úgy a YouTube háza táján is már megvannak a tervek, hogyan tudnák hasznosan felhasználni a generatív mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségeket. Neal Mohan, a YouTube vezérigazgatója az év elején azt nyilatkozta: „Nagyon optimista vagyok a YouTube jövőjét illetően. Még mindig csak az első vagy második játékrészben járunk. Még csak a jéghegy csúcsát érintettük, hogy mit érhetünk el olyan technológiákkal, mint a generatív mesterséges intelligencia.”

A YouTube mint pénzkereseti forrás

Azóta a YouTube új iparágat teremtett. A legnépszerűbb tartalomkészítők saját brandet, termékcsaládot, show-t és üzleti birodalmat építettek a csatornájuk köré. Sokuknak többmilliós követőtábora van, bevételük pedig messze túlszárnyalja a hagyományos médiában dolgozó hírességekét. A legnagyobb YouTube-sztárok nemcsak reklámokból, hanem szponzorációkból, saját termékekből, eseményekből és streamingjogdíjakból is bevételhez jutnak. Az alábbiakban bemutatjuk azokat, akik a legtöbb pénzt keresték az elmúlt években a YouTube-on.

MrBeast (Jimmy Donaldson): A listát toronymagasan vezeti MrBeast, polgári nevén Jimmy Donaldson. Az amerikai youtuber 2025-re becslések szerint 54 millió dolláros éves bevételt ért el, teljes vagyonát már több mint 105 millió dollárra becsülik. MrBeast különlegessége, hogy rendkívül magas költségvetésű videókat készít, gyakran milliós nyereményekkel vagy jótékonysági projektekkel. Emellett saját gyorsétteremláncot (MrBeast Burger), csokimárkát és több más üzleti vállalkozást is elindított. Jeffree Star: A szépségipar egyik legismertebb YouTube-személyisége, aki a sminkvideók és saját kozmetikai márkája révén vált multimilliomossá. 2024-ben vagyonát 200 millió dollárra becsülték. Star nemcsak YouTube-videókból él, hanem kozmetikai cégét is ő vezeti – a YouTube inkább ugródeszka volt számára egy globális szépségmárka kiépítéséhez. Jake Paul: A botrányhősként ismert Jake Paul karrierje a YouTube-on indult, de mára a boksz világába is betört. 2025-ben éves bevételét körülbelül 45 millió dollárra becsülik, amelyben jelentős részt tesznek ki a PPV- (pay-per-view) meccsek, szponzorációk és YouTube-bevételek. Jake Paul továbbra is aktív videós tartalomgyártó, de már inkább a hibrid influenszer-sportoló kategóriába sorolható. Markiplier (Mark Fischbach): Markiplier, vagyis Mark Fischbach főként videójátékos tartalmairól ismert. A humorral és személyes történetmeséléssel átszőtt stílusa révén óriási rajongótábort épített ki. 2025-ben 38 millió dolláros éves bevételt ért el, és bár kevésbé látványos, mint MrBeast vagy Jake Paul, következetes munkája és közvetlen kapcsolata a közönséggel kiemeli őt a mezőnyből. Ryan Kaji: A legfiatalabb listán szereplő Ryan Kaji már gyerekként dollármilliomos lett. Játékértékelős videóival vált híressé, és szülei segítségével felépített egy igazi gyerekbirodalmat: saját márkás játékok, ruhák, könyvek, sőt még egy Amazon Prime-show is fűződik a nevéhez. 2025-re nettó vagyonát 100 millió dollárra becsülték – nem véletlenül nevezik őt a „gyerek-YouTube királyának”.

A YouTube tehát nemcsak egy videómegosztó oldal – hanem karrierlehetőség, brandépítő platform és modern szórakoztatóipari nagyhatalom. Az első, állatkerti videó feltöltése óta az oldal hatalmas utat járt be: globális jelenséggé vált, amelynek formáló ereje van a médiában, a gazdaságban és a társadalomban is. Ahogy belép a harmadik évtizedébe, a YouTube előtt továbbra is nyitva áll a fejlődés útja – de már nemcsak a felhasználók, hanem a világ legnagyobb márkái és legsikeresebb tartalomkészítői is rajta keresztül kommunikálnak.