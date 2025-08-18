Deviza
Nagy a baj Ausztriában: soha nem látott tömeges kirúgást jelentett be az osztrák autóipari multi – Magyarországhoz is ezer szállal kötődik

Az osztrák AVL története legnagyobb létszámleépítésére készül: 350 munkahelyet szüntetnek meg Grazban, ami a dolgozók 8 százalékát érinti. A cég szerint a döntés célja a versenyképesség megőrzése, miközben továbbra is az elektromobilitásba, hidrogéntechnológiába és fenntartható energiába fektetnek.
VG
2025.08.18, 21:45

Az osztrák AVL történetének legnagyobb létszámleépítését hajtja végre: a vállalat körülbelül 350 munkahely megszüntetését tervezi, ami a grazi dolgozók mintegy nyolc százalékát érinti. A döntést Helmut List vezérigazgató személyesen ismertette a munkatársakkal, és indoklásként a globális autóiparban és mobilitási ágazatban zajló mélyreható változásokat jelölte meg.

Fotó: AFP

A vállalat szerint a lépés célja, hogy hosszú távon biztosítsák versenyképességüket és megőrizzék technológiai éllovas pozíciójukat. List hangsúlyozta, hogy a döntés nehéz, de elengedhetetlen, és az AVL továbbra is jelentős beruházásokat tervez a jövő szempontjából kulcsfontosságú területeken. Ezek közé tartozik az elektromobilitás, a szoftverfejlesztés, a hidrogéntechnológia, az automatizált vezetés és a fenntartható energiaalkalmazások – számolt be róla az osztrák Krone. 

A cél, hogy olyan biztonságos, fenntartható és megfizethető megoldásokat kínáljanak, amelyek hozzájárulnak a CO2-kibocsátás csökkentéséhez.

Az osztrák multi Magyarországhoz is ezer szállal kötődik. A 2002-ben alapított AVL Hungary Kft. mára a magyar járműipar egyik vezető kutató-fejlesztő központja lett. A cég több mint 500 szakembert foglalkoztat, akik Érden, Budapesten, Zalaegerszegen és Kecskeméten dolgoznak modern fejlesztői környezetben. Fő területeik közé tartozik a hajtáslánc-rendszerek kutatása és fejlesztése, a tervezés, szimuláció, tesztelés, szoftverfejlesztés, kalibrálás és gyártástervezés.

Az AVL ráadásul a ZalaZone tesztpálya fontos szereplője is. Az itteni infrastruktúrának alig akad párja Európa-szerte.

Németország gazdasága 2025: egyetlen hónap alatt 14 ezer munkahely szűnt meg – újabb iparág omlik össze
Júniusban közel 14 ezer, az első fél évben összesen 76 ezer munkahely szűnt meg a német fém- és elektromos iparban, ahol 2023 óta már 154 ezer állás tűnt el. A munkaadói szövetség szerint az energiaárak, az adók és a bürokrácia súlyosan rontják Németország versenyképességét.

