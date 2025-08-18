Nagy a baj Ausztriában: soha nem látott tömeges kirúgást jelentett be az osztrák autóipari multi – Magyarországhoz is ezer szállal kötődik

Az osztrák AVL történetének legnagyobb létszámleépítését hajtja végre: a vállalat körülbelül 350 munkahely megszüntetését tervezi, ami a grazi dolgozók mintegy nyolc százalékát érinti. A döntést Helmut List vezérigazgató személyesen ismertette a munkatársakkal, és indoklásként a globális autóiparban és mobilitási ágazatban zajló mélyreható változásokat jelölte meg.
A vállalat szerint a lépés célja, hogy hosszú távon biztosítsák versenyképességüket és megőrizzék technológiai éllovas pozíciójukat. List hangsúlyozta, hogy a döntés nehéz, de elengedhetetlen, és az AVL továbbra is jelentős beruházásokat tervez a jövő szempontjából kulcsfontosságú területeken. Ezek közé tartozik az elektromobilitás, a szoftverfejlesztés, a hidrogéntechnológia, az automatizált vezetés és a fenntartható energiaalkalmazások – számolt be róla az osztrák Krone.
A cél, hogy olyan biztonságos, fenntartható és megfizethető megoldásokat kínáljanak, amelyek hozzájárulnak a CO2-kibocsátás csökkentéséhez.
Az osztrák multi Magyarországhoz is ezer szállal kötődik. A 2002-ben alapított AVL Hungary Kft. mára a magyar járműipar egyik vezető kutató-fejlesztő központja lett. A cég több mint 500 szakembert foglalkoztat, akik Érden, Budapesten, Zalaegerszegen és Kecskeméten dolgoznak modern fejlesztői környezetben. Fő területeik közé tartozik a hajtáslánc-rendszerek kutatása és fejlesztése, a tervezés, szimuláció, tesztelés, szoftverfejlesztés, kalibrálás és gyártástervezés.
Az AVL ráadásul a ZalaZone tesztpálya fontos szereplője is. Az itteni infrastruktúrának alig akad párja Európa-szerte.
Németország gazdasága 2025: egyetlen hónap alatt 14 ezer munkahely szűnt meg – újabb iparág omlik össze
Júniusban közel 14 ezer, az első fél évben összesen 76 ezer munkahely szűnt meg a német fém- és elektromos iparban, ahol 2023 óta már 154 ezer állás tűnt el. A munkaadói szövetség szerint az energiaárak, az adók és a bürokrácia súlyosan rontják Németország versenyképességét.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.