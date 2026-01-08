Dráma a tengeren: tanultak az oroszok az amerikai tankhajófoglalásból, máris megtalálták a megoldást

Tele volt a világsajtó az amerikai akciókkal, amelynek során a venezuelai olajexporthoz köthető tankhajókat foglaltak le, köztük az orosz zászló alatt hajózó Marinerát kéthetes üldözés után. Aki híreket olvas, aligha tudta elkerülni az ütött-kopott-rozsdás tanker képeit. Egy nap telt el, és azt jelenti a Sky News: hamis néven közlekedő orosz „árnyékflotta” halad át a Csatornán.

Tankhajók lefoglalása: ezt az ütött-kopottat elkapták, de van másik, amelyik másképp csinálja / Fotó: AFP

A két hajófoglalás miatt Kína azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy megsértette a nemzetközi jogot.

Az amerikai erők tegnap Izland és Skócia között szálltak fel a Marinera nevű tartályhajóra – amely korábban Bella 1 néven volt ismert –, miközben az Oroszország felé tartott, két amerikai tisztviselő a Reutersnek elmondta: egy orosz tengeralattjáró és egy hadihajó is a közelben tartózkodott. A Brit Királyi Haditengerészet légi és tengeri úton is logisztikai támogatást nyújtott.

Egy második tartályhajót – az M/T Sophia nevűt – az Egyesült Államok „jogellenes tevékenység folytatásával” vádolta meg, és a Karib-térségben szálltak fel rá.

J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke úgy véli, hogy az orosz zászló alatt hajózó Marinera tanker, amelyet az amerikai hatóságok lefoglaltak az Atlanti-óceán északi részén, csupán orosznak tettette magát, hogy elkerülje a szankciókat – számoltunk be.

Az olajra, amely az USA által szombatra virradóra megtámadott Venezuelából jön, illetve az orosz „árnyékflottára” évek alatt számtalan szankciót vetettek ki az Egyesült Államok és szövetségesei, az olajszállítás azonban valahogyan mégis folyik a statisztikák tanúsága szerint.

Tankhajók lefoglalása után: itt nem oroszra cserélték a zászlót, hanem oroszról

A Csatornán áthaladó, a Sky News szerint Törökországból indult tanker esetében a fordítottja történt, bár a névváltoztatás momentuma itt sem maradt ki. A hajót 2024 augusztusában még Tia néven sújtották szankciók, majd ezt követően Tavian névre keresztelték át. Most Arcusat néven közlekedik,

és kameruni zászló alá helyezték.

December 30-án indult el a Törökországban, Izmir közelében található STAR Rafineri kikötőjéből, és nagy valószínűséggel Oroszország felé tart. Az amerikai akciókból tanultak, vagy eleve ez volt a terv, nehéz kisütni. A világtengerekre szankciók sűrű hálója borult az elmúlt években, ami nem változott: az orosz tankhajók haladnak.